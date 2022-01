Enfermeras escolares cargarán con Narcan tras sobredosis de niño de 13 años en Hartford

Mientras la policía de Hartford continúa investigando cómo tres niños de 7mo grado consiguieron fentanilo mortal dentro de su escuela el 13 de enero, el distrito anunció nuevos esfuerzos para garantizar que nunca vuelva a suceder.

Uno de esos chicos, de 13 años, murió tras ingerir una dosis letal de la droga dentro de un salón de clases.

El miércoles, los estudiantes regresaron a la Academia de Ciencias Médicas y Deportivas por primera vez desde esa exposición mortal al fentanilo.

La policía dijo que creía que uno de los tres estudiantes que estuvieron expuestos a la droga es responsable de llevar 40 bolsas a la escuela, pero no saben si se dieron cuenta de que lo que estaban tratando era tan potente, tan poderoso y tan mortal. .

El jefe de servicios de opioides del estado de Connecticut dice que el fentanilo es de 10 a 100 veces más potente que la morfina.

"El fentanilo puede ser mortal en dosis muy pequeñas, incluso las dosis tan pequeñas como unos pocos granos de sal son letales", dijo Luiza Barnat, directora de servicios de opioides del Departamento de Salud Mental y Adicciones de Connecticut.

El distrito dijo que ahora hará controles aleatorios de bolsas en las escuelas y proporcionará enfermeras en todas las escuelas con Narcan.

“Narcan es en realidad la marca de un medicamento recetado llamado naloxona, y la naloxona se usa en caso de sobredosis de opioides. Es un medicamento muy seguro que solo funciona para revertir una sobredosis de opioides y puede salvar la vida de una persona”, dijo Barnat.

Casi una semana después de que se descubriera el fentanilo dentro de dos aulas y un gimnasio en la escuela magnet de Hartford, la policía dijo que todavía están tratando de identificar la fuente original.

"Increíble. Sabes, todavía no lo creo”, dijo David Olmeda de Hartford.

Mientras los funcionarios de la escuela y la ciudad se esforzaban por encontrar formas de evitar que esto volviera a suceder, algunos padres se preguntan por qué sucedió en primer lugar.

“Pueden ocultar eso en sí mismos, en sus cuerpos. Pueden tenerlo en cualquier lugar. no lo sabes ¿Qué vas a hacer, cachear al chico? Pero, el punto es ¿cómo lo consiguió a la edad de 13 años? dijo Maribel Ramos de Hartford.

“Un niño tan pequeño, simplemente no lo saben, ellos no saben. Algún niño podría tenerlo. Él no sabe lo que es. Lo encontró en casa. Lo encontró en la calle. Piensan que son dulces o algo y eso es todo lo que se necesita”, agregó Luis Figuerora.

Las enfermeras escolares pasarán por la capacitación de Narcan antes del final de la semana.

A los estudiantes de secundaria y preparatoria se les enseñará cómo reconocer las señales de advertencia del uso de drogas en sus compañeros. El distrito dice que también aumentará sus esfuerzos de concientización sobre las drogas para todos los grados, incluida la creación de un plan de estudios apropiado para la edad de los estudiantes más jóvenes sobre los peligros de las drogas y cómo identificarlas.

Mientras tanto, la ciudad de Hartford dijo que tiene la intención de brindar capacitación adicional a sus proveedores de servicios para jóvenes.

“Creo que esta trágica pérdida del jueves les abrió los ojos a muchas personas sobre la importancia de estar preparados en todos los entornos”, dijo el alcalde Luke Bronin.

La superintendente, la Dra. Leslie Torres Rodríguez, no apareció ante la cámara el miércoles y los intentos de NBC Connecticut de comunicarse con los miembros de la Junta Escolar de Hartford quedaron sin respuesta.

“Estamos emocionalmente devastados por esta dolorosa pérdida. Nos tomamos muy en serio la salud y la seguridad de todos nuestros estudiantes”, dijo Torres Rodríguez en un comunicado.

"Es triste. Es muy triste que ahora esté en el sistema escolar”, dijo Ramos.

Un comunicado de prensa de la oficina del alcalde describió los pasos adicionales que tomará el distrito para enseñar a los estudiantes sobre los peligros de las drogas, pero animó a los padres a iniciar esa conversación en casa.

Algunos padres ya lo están haciendo y dijeron que se aseguraron de tener una charla adicional después de la tragedia de la semana pasada.

“Le digo que si está pasando algo, que se vaya. Yo le digo que si esto pasa vete, te vas”, dijo Figuerora.

Ramos dijo que su familia ha lidiado con una adicción mortal a las drogas. Ella empleó un eslogan común para disuadir a su hija de experimentar con drogas.

"Solo di no. Nunca sabes lo que es. No sabes lo que te están dando”, dijo.

La policía de Hartford dice que no están usando imágenes de cámaras de vigilancia en su investigación para averiguar qué estudiante escondió las drogas. Un portavoz del distrito escolar dice que hay cámaras en las escuelas, pero no quiso comentar sobre su ubicación.