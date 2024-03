“Es aterrador”: Hombre enmascarado intenta secuestrar a niña de 9 años en Lexington

Un hombre que llevaba el rostro cubierto intentó secuestrar a una niña de nueve años en Lexington, Massachusetts, dejando aterrorizada a su madre quien sigue preocupada porque el sospechoso sigue suelto.

En medio de lágrimas, la madre relató la terrible llamada que recibió de su hija segundos después del ataque, mientras ella se encontraba en el trabajo.

“Me dijo mami alguien me agarró por la boca y me trató de secuestrar. Entonces me dijo que le metió una patada en las partes privadas y que salió corriendo, rescató a su hermanita y se metieron para dentro de la casa”, dijo a Telemundo Nueva Inglaterra.

La mamá contó que su hija de nueve años estaba jugando con su hermana pequeña afuera de su casa junto con un niño vecino, cuando escuchó un ruido en el bosque detrás de la vivienda y sintió curiosidad. Mientras miraba a su alrededor, el extraño la agarró por detrás, pero la niña que practica karate le dio una patada al sospechoso y se liberó.

“Llamé al 911 le dejé saber a los del trabajo mira está pasando esta situación en la casa tengo la policía en la línea y necesito irme”, dijo.

Al llegar a la casa y ver a sus hijas sanas y salvas agradeció porque lo ocurrido no tuvo graves consecuencias.

“Es duro porque como madre soltera tú tienes que salir a trabajar, tú tienes que sacar tus hijos adelante y como que sabes que por un minuto podías haber perdido tu hija es como que aterrador”, expuso entre lágrimas.

La policía de Lexington y el distrito escolar alertaron a las familias sobre lo sucedido.

La víctima describió al sospechoso como un hombre que vestía un pasamontañas, guantes y ropa completamente negra. La policía está investigando lo ocurrido.