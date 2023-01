“Es frustrante”: Pasajeros deben caminar por las vías tras interrupción de la Línea Verde

Fueron más de 100 pasajeros los que tuvieron que ser escoltados a pie a través de un túnel subterráneo cuando, según la MBTA, un problema de señal provocó el cierre de parte de la Línea Verde en Boston el jueves por la noche, con tres trenes atascados.

“Tres trenes de dos vagones estaban entre estaciones cuando se suspendió el servicio, y aproximadamente 120 clientes fueron escoltados de manera segura a las plataformas de las estaciones más cercanas”, dijo un portavoz de la agencia de tránsito.

Los autobuses de enlace reemplazaron los trenes entre Kenmore y Government Center debido a un problema en la señal y el cambio de vía justo al oeste de la estación Copley, según la MBTA. Hubo una gran respuesta policial en Copley Square, donde tuvo lugar el problema de la señal.

Poco después de la medianoche del viernes, la MBTA dijo que el servicio se había reanudado con retrasos de 15 minutos. El problema fue reparado durante la noche.

No se reportaron heridos. Sin embargo, muchos pasajeros dejaron saber su indignación y frustración ante la situación ocurrida en horas donde generalmente hay mucho tráfico.

"Es decepcionante. O sea, confío en la MBTA para moverme por la ciudad, no tengo auto", dijo el pasajero Andrew Putnam. "Uno espera que el transporte público funcione, y cuando no funciona, es un poco frustrante, especialmente cuando los precios siguen subiendo y el servicio no parece mejorar".

"Simplemente han sucedido muchas cosas, y realmente deben cumplir con las regulaciones federales", dijo la ciclista Lauren Collins. "No es bueno quedarse varado tan tarde en la noche cuando las cosas cierran".

No se dieron a conocer más detalles sobre el problema de la señal. El incidente ocurrió solo unas horas después de que los autobuses de enlace reemplazaran el servicio en parte de la Línea Roja debido a un accidente en la Interestatal 93.