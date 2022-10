Eventos espeluznantes de Halloween para disfrutar en Connecticut

La celebración de Halloween está a la vuelta de la esquina y hay una gran variedad de eventos que puedes disfrutar alrededor de Connecticut.

Aquí hay algunos eventos locales en los que puedes divertirte.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Eventos de Halloween

24 de septiembre - 5 de noviembre: Legends of Fear, Shelton

Los organizadores del paseo en carruaje embrujado prometen una granja real, bosques y mucho terror y dicen que Haunted Farm será aún más aterradora con muchas cosas nuevas, espantosas y horribles.

Conoce más aquí

30 de septiembre - 30 de octubre: Phantom Fall Fest, Lake Compounce en Bristol

Phantom Fall Fest se llevará a cabo todos los viernes, de 6:00 p.m. a 10:00 p.m.; y sábados y domingos de 12:00 p.m. a 10:00 p.m.

Por tiempo limitado, los invitados pueden ahorrar $35 en boletos de admisión cuando compran boletos de un solo día en línea. Los boletos cuestan $ 29.99 e incluyen acceso para todas las horas de Phantom Fall Fest, viajes ilimitados, tres zonas de miedo y tres casas embrujadas. O compre un Pase Gold o Platinum 2023 para visitas ilimitadas el resto de 2022 y todo 2023.

Zonas de miedo: prestidigitadores en busca de venganza de los juicios de brujas de Connecticut, cazadores que buscan monstruos desconocidos en el bosque y un baile de máscaras aparentemente perfecto que salió mal.

Casas embrujadas:

MediEvil – es hora de enfrentar el juicio. Tan pronto como pones un pie frente al Inquisidor, estás sujeto a su interpretación demoníaca de "justicia".

La raíz de todo mal: la Dra. Belladonna Thornwoode se ha vuelto loca en su búsqueda de la perfección, y debes encontrar la manera de salir de su otrora gran mansión. Una nueva creación del Dr. Thornwoode acecha en cada esquina y puerta podrida.

mAlice in Wonderland – elige tu camino, ¿pasarás por el espejo o por la madriguera del conejo? La elección es tuya cuando ingresas al País de las Maravillas.

Espíritus del pantano: desmoronarse en el pantano nunca es algo bueno, y desmoronarse en el pantano después del anochecer es aún peor, ¿lograrás atravesar el pantano con vida?

También hay actividades para toda la familia desde el mediodía hasta las 6:00 p.m. todos los sábados y domingos.

30 de septiembre - 29 de octubre: Rails to the Darkside, Connecticut Trolley Museum en East Windsor

“Los llantos lúgubres de los muertos abandonados se escuchan en las vías del Museo del Tranvía de Connecticut”. Viaja en carritos antiguos en el bosque oscuro y "aprende de un cementerio trasladado apresuradamente cuyos cuerpos quedaron atrás, sus almas enojadas buscan venganza", dice el sitio web. También puede visitar la atracción Haunted Mansion.

Esto es para mayores de 16 años y no se recomienda para niños pequeños.

Conoce más aquí.

30 de septiembre - 30 de octubre: Haunting at the Ridge, Middlefield

Hay senderos embrujados que comienzan con un paseo en telesilla por la montaña a través de la oscuridad y criaturas debajo que recorren The Ridge de noche. Desciende la colina a pie. También está el Zombie Lounge, con hogueras, entretenimiento y espectáculos en vivo, y comidas y bebidas con temática de zombis.

Las lecturas de cartas del tarot con Angela Marie los viernes 7, 14, 21 y 28 de octubre cuestan $25 por una lectura de 15 minutos.

Haunting at The Ridge estará abierto de 6:30 p.m. a 10:00 p.m. el viernes; 30 de septiembre; sábado, 1 de octubre, viernes, sábado y domingo, del 7 al 9 de octubre; viernes, sábado y domingo, del 14 al 16 de octubre; viernes, sábado y domingo, 21, 22 y 23 de octubre; y viernes, sábado y domingo, 28, 29 y 30 de octubre.

1-30 de octubre: Trail of Terror, Wallingford

El tema es "Despertar" y realizarás "un viaje aterrador a través de más de 30 escenas muy interactivas con más de 80 de tus personajes favoritos y no tan favoritos esperándote", promete la página de Facebook.

Puedes comprar boletos en línea aquí

1 - 31 de octubre: Spooktober, The America Museum in Willimantic

Hay más eventos de los que podemos mencionar aquí.

Obtén la información aquí además del itinerario.

30 de septiembre - 6 de noviembre: Evidence of Evil- Haunted Orchard, Middlefield

Diríjase al bosque de Lyman Orchards para la atracción encantada interactiva Evidence of Evil todos los viernes, sábados y domingos durante el mes de octubre desde el anochecer hasta las 10:00 p.m.

Los boletos cuestan $25 cada uno y son vendidos en línea solamente. Una parte será donada al St. Jude Children's Research Hospital.

La atracción está clasificada PG-13 y los niños menores de 16 años deben estar acompañados por un adulto.

Oct. 7-30: “Terror At Quassy” in Middlebury, Weekends in October

“Terror At Quassy” será en el Quassy Amusement Park en Middlebury, de viernes a domingo en las noches, desde el 7 hasta el 30 de octubre.

Boletos disponibles en www.quassy.com.

La entrada es de $29.99 por persona con estacionamiento de $10 en Quassy. Habrá un hospital de zombis, mazmorras, una pasarela brumosa, catacumbas encantadas y un cementerio, un salón infinito y una casa de payasos.

29 de octubre: The Warren’s Seekers of the Supernatural Paracon en Mohegan Sun

De 10:00 a.m. a 8:00 p.m., el sábado 29 de octubre, The Warren's Seekers of the Supernatural Paracon presentará el Museo Oculto de Warren, con Shadow Doll, Satanic Idol, Haunted Dinosaur Toy y Annabelle, que se vio recientemente en la película de terror sobrenatural de 2019, Annabelle Comes Home. Los lectores psíquicos también estarán disponibles. Los boletos de admisión general están a la venta por $35 y los boletos que incluyen la entrada al Museo Oculto de Warren están disponibles ahora a través de TicketBud.

Obtén más información y adquiere tus boletos aquí.

1 de octubre - 5 de noviembre: Nightmare Acres, South Windsor

Esta atracción embrujada es un evento al aire libre y cualquier persona menor de 14 años debe estar acompañada por un adulto.

Más información aquí.

Se agregarán más eventos a lo largo del mes. ¿Cuál es tu evento favorito?