Familia de madre de 5 desaparecida se expresa al acercarse aniversario de su desaparición

Jennifer Dulos ha estado desaparecida durante casi un año y la familia de la madre de cinco hijos de New Canaan ha publicado un comunicado.

Algunos grupos comunitarios están organizando Velas para Jennifer el domingo 24 de mayo, aniversario de su desaparición, y la familia está pidiendo a la gente que los apoye en honor de Jennifer.

También le piden a cualquiera que pueda permitirse el lujo de hacer una donación a un refugio local para mujeres, refugio familiar o banco de alimentos, que están luchando durante la pandemia de COVID-19.

La siguiente es la declaración de Carrie Luft, en nombre de la familia y amigos de Jennifer Farber Dulos:

Extrañamos a Jennifer más allá de lo que podemos decir. El dolor de su ausencia no desaparece. Innumerables preguntas quedan sin respuesta. La brutalidad e inhumanidad de su muerte y desaparición continúan persiguiéndonos, sin disminuir.

Pero la tierra sigue girando, y de alguna manera ha transcurrido un año entero. Podemos verlo y medirlo en el crecimiento de sus hijos, que son más altos, más fuertes, más sabios y más como su madre todos los días. Seguimos viéndola y sintiéndola en sus expresiones, sus gestos, sus risas, sus abrazos.

Es un testimonio de su profunda influencia amorosa como madre que los hijos de Jennifer estén sanos y bien. Están seguros y rodeados de amor y apoyo. Gloria, su abuela también está sana y bien, por lo que estamos muy agradecidos durante este tiempo precario.

En los últimos meses, el enfoque de los medios se ha convertido, como debería, en la enfermedad potencialmente mortal que ha envuelto al mundo. Sabemos que Jennifer no ha sido olvidada. La investigación sobre su muerte y desaparición está activa y en curso, y seguimos extremadamente agradecidos con la Policía del Estado de Connecticut y la Policía de New Canaan por su compromiso con el caso de Jennifer. Dos personas han sido arrestadas por conspiración para asesinar y aún no han sido juzgadas. El día llegará.

Los llamados a la justicia para Jennifer son poderosos y conmovedores. Instamos a que su alcance se extienda a todas las víctimas de la violencia doméstica, muchas de cuyas historias nunca se cuentan y que ahora están aún en mayor riesgo. Algunos grupos comunitarios están organizando Velas para Jennifer el domingo 24 de mayo. Por favor, apóyenlos, en honor de Jennifer y en honor de todos aquellos que han muerto por la violencia doméstica.

Del mismo modo, para cualquiera que pueda permitirse el lujo de hacerlo, alentamos las donaciones a un refugio local para mujeres, refugio familiar o banco de alimentos. Estas organizaciones vitales están luchando durante la pandemia, en un momento en que sus servicios son más cruciales que nunca.

Jennifer era una persona muy privada; ella nunca hubiera querido que los detalles de su vida se hicieran públicos. Cuando lees sobre su caso, te pedimos que lo tengas en cuenta. Era gentil, amable, brillante y valiente, y todavía no podemos creer que se haya ido.