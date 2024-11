Familia desplazada tras incendio en Waltham

Una familia no puede regresar a casa después de un incendio en una casa en Waltham, Massachusetts, el sábado.

El jefe de bomberos dijo que los bomberos llegaron alrededor de las 3:15 p.m. y encontraron un gran incendio dentro de la casa de Milner Street.

Los equipos pudieron contener las llamas, evitando que se propagaran a las casas vecinas en el estrecho vecindario. Los bomberos ahora recuerdan a los residentes que tengan cuidado ya que persisten las condiciones secas y ventosas.

"Es muy importante no hacer quemas al aire libre. En Waltham, no tenemos ninguna quema al aire libre. No se nos permite. Otras áreas en el estado tienen fogatas y cosas así. Inevitablemente, alguien intentará hacer una parrillada o algo así. "En este momento, debido a las condiciones actuales, realmente necesitamos frenar las quemas al aire libre", dijo el jefe de bomberos, Andrew Mullin.

La familia que vive en la casa escapó a salvo, pero no podrá regresar por el momento. La causa del incendio sigue bajo investigación.

Esas condiciones secas están alimentando los incendios forestales en todo el estado. En octubre se registró una cantidad récord de incendios denunciados y en noviembre se sigue la misma tendencia.