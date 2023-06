Familia ecuatoriana lucha visa humanitaria para estar junto a su hijo atropellado en Waterbury

Una familia ecuatoriana sigue bajo gran angustia, esperando saber si se le aprobará una visa humanitaria para venir hasta EEUU y ver a su hijo quien fue atropellado en Waterbury, Connecticut, y dejado a morir en la calle por el conductor quien se dio a la fuga.

El sospechoso fue arrestado, pero hoy Bryan Calle, de 17 años, batalla entre la vida y la muerte en el hospital de Connecticut Childrens’ Hospital. Los médicos están atados de manos, pues necesitan de la autorización de los padres de Bryan, quienes están en Ecuador a la espera de una visa humanitaria.

Martha Ortiz Calle, familiar de Bryan, permanece en el hospital junto al menor, a quien le coloco una Biblia en el pecho, con la fe de que mejore.

“Tenemos abierta la Biblia en la página de cuando Jesús resucitó a Lázaro”, dijo con fe. “Si Dios da vida, aun muerto después de dos días, tenemos la fe y esperanza que pueda dar vida a Bryan”.

Hasta el hospital también llegó el cónsul del Ecuador en Connecticut, Julio Prado, quien se mostró esperanzado en que los padres del menor puedan hacer las gestiones pertinentes para lograr la autorización de venir al país y estar junto a Bryan. Según el cónsul, todo depende de la embajada americana en Guayaquil.

“Ya no depende de mí, del Consulado de Ecuador en Connecticut, eso depende ya de la familia que está aquí, de la señora Martha que es la que más le veo se mueve y esta detrás de todo el proceso”, dijo Prado.

Sin la autorización de sus padres, los médicos dicen que no pueden interceder en tratar a Bryan Calle.

También se propuso la idea de, al menos, conceder una carta de poder a la prima de Bryan, Martha Ortiz Calle, autorizando las decisiones médicas sobre el menor.

“El poder, eso es lo no queremos. No me sentiría bien imagínese tomar una decisión que solo le corresponde a sus padres, si vive entre la vida y la muerte de un ser querido”, expresó.

Bryan está hospitalizado desde el viernes, 26 de mayo.

Fue atropellado mientras salía de trabajar en Waterbury. Un joven que dejó su país natal Ecuador a mediados de enero, cruzando la frontera sur en busca de un mejor futuro.

“Realmente es terriblemente doloroso ver que un niño, un menor de edad con tanta ilusión y tanta esperanza vino a estados unidos a tratar de fabricar su sueño allá tenido este percance”, dijo Prado.

El acusado de atropellar a Bryan, John Egan de 58 años, era funcionario de la ciudad de Waterbury.

Fue arrestado y liberado bajo fianza.

Su próxima cita en corte es el 12 de junio.

