Familias comenzarán a perder cobertura de refugio en Mass. el 1 de septiembre

Es posible que las familias comiencen a ser expulsadas del sistema de refugios de emergencia de Massachusetts el 1 de septiembre, y los proveedores que pensaban que las familias tenían hasta la próxima primavera se sienten tomados por sorpresa.

Los legisladores y la gobernadora Maura Healey aprobaron una ley en abril que limita el tiempo que las familias pueden permanecer en el sistema de refugios de emergencia por primera vez desde la creación del programa. Los límites se aprobaron dejando vigente la ley del derecho estatal a la vivienda.

El número de familias que buscan vivir en refugios financiados por el estado se ha más que duplicado en el último año y medio. Con un límite impuesto por la gobernadora Maura Healey aún vigente, más de 750 familias están en lista de espera para poder ingresar a esos refugios.

Tratando de frenar los crecientes costos de los alojamientos, los negociadores del Senado y la Cámara de Representantes acordaron en abril establecer un límite de nueve meses para el tiempo que las familias pueden permanecer en los refugios de emergencia del estado, con la opción de que las familias soliciten hasta dos extensiones de 90 días si están empleados, participando en un programa de capacitación aprobado o cumplen con uno de muchos otros criterios protegidos.

Los legisladores escribieron que esta sección de la ley entraría en vigor el 1 de junio y muchos proveedores de servicios para personas sin hogar asumieron que las familias comenzarían a alcanzar su límite de nueve meses la próxima primavera.

Pero la rama de la administración de Healey responsable de redactar las regulaciones requeridas por la ley les está diciendo a los proveedores que las familias podrían recibir un aviso por correo tan pronto como la próxima semana de que tendrán que irse antes del 1 de septiembre, aplicando el límite de nueve meses retroactivamente desde el 1 de junio hasta principios de 2024.

"Hemos escuchado [a la Oficina Ejecutiva de Vivienda y Comunidades Habitables] y a la administración decir que la duración promedio de la estadía es de 14 a 16 meses. Por lo tanto, anticipamos que miles de familias estarán sujetas a una terminación anticipada según esta política. si no se les conceden prórrogas", afirmó Kelly Turley, de la Coalición de Massachusetts para las Personas sin Hogar.

El informe más reciente del estado sobre refugios familiares de emergencia dijo que las familias permanecen un promedio de 365 días en los refugios, aunque estimaciones anteriores han calculado la duración promedio de la estadía entre 12 y 18 meses.

No todas las familias cuya duración de estadía sea igual o superior a nueve meses se verán afectadas de inmediato, dijo un funcionario de EOHLC, aunque no dijo cómo elegirá la oficina a qué familias se les pedirá que se vayan primero.

"Hay miles de personas", dijo Andrea Park del Instituto de Reforma Legal de Massachusetts, quien junto con Turley está en contacto con proveedores de todo el estado. "¿Quién irá primero? ¿Alguien que haya estado allí durante un año, 13 meses, nueve meses? ¿Cómo darán prioridad a las personas que potencialmente podrían recibir avisos el 1 de septiembre?"

La ley que establece límites a los refugios también establece explícitamente que no más de 150 familias serán excluidas del programa en una sola semana, para evitar una situación en la que miles de familias queden sin refugio a la vez. Aún así, muchas familias ahora podrían estar preparándose para ser retiradas de los refugios mucho antes de lo esperado, con incertidumbre sobre a quién se le pedirá que se vaya y cuándo.

Turley y Park dijeron que creen que el límite que entrará en vigor el 1 de septiembre no era la intención legislativa de la ley, que no especifica si la política es retroactiva o no.

El Servicio de Noticias preguntó al senador Michael Rodrigues, principal negociador del Senado sobre el presupuesto suplementario, si pretendía que el límite se aplicara retroactivamente.

"No lo recuerdo", respondió Rodrigues.

Si los senadores querían aclarar su intención de dar a las familias nueve meses completos desde que reciben el aviso de despido hasta que son destituidos, los legisladores tuvieron su oportunidad esta semana.

El senador Pavel Payano de Lawrence presentó una enmienda al presupuesto del Senado para el año fiscal 2025, que se está debatiendo esta semana, para establecer explícitamente que EOHLC no debería considerar los beneficios de asistencia de emergencia recibidos antes del 1 de junio para contar hacia el límite de nueve meses. .

"El ajuste es especialmente importante para las familias numerosas, las personas con discapacidades y los residentes de larga duración que enfrentan el desalojo", dijo Payano. "Dado que el presupuesto suplementario ahora ofrece servicios críticos como capacitación laboral, asistencia legal y apoyo a la vivienda, es imperativo que estas familias tengan suficiente tiempo para acceder y beneficiarse de estos recursos. Esta enmienda garantiza que se les brinde una oportunidad justa para estabilizarse sus vidas sin la amenaza inminente de perder su refugio".

Los senadores Paul Mark, Adam Gomez, Liz Miranda, Jamie Eldridge, Pat Jehlen, Lydia Edwards y Robyn Kennedy patrocinaron la enmienda, pero fue retirada sin debate.

Cuando se le preguntó sobre la enmienda y si los legisladores pretendían que las familias tuvieran hasta la próxima primavera en los refugios, Spilka respondió: "Hablaremos con los proveedores y la administración para darle más seguimiento".

Luego, un portavoz de Spilka hizo un seguimiento y dijo que el poder “entendía que la administración está implementando las disposiciones del presupuesto suplementario tal como estaban previstas cuando fueron aprobadas por la Legislatura”.

La Cámara tuvo una respuesta similar cuando se le preguntó el miércoles.