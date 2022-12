Funcionarios de Boston consideran uso obligatorio de mascarilla tras aumento de COVID-19

A medida que aumentan los casos de COVID-19 en Boston, los funcionarios escolares y de la ciudad están considerando restablecer el mandato del uso de mascarillas.

¿Qué esperan que haga un mandato de mascarilla? Evitar repetir los problemas de personal y el ausentismo de los estudiantes del año pasado debido a un aumento similar de COVID-19.

En una carta enviada a las familias, los funcionarios pidieron que todos tomaran precauciones y dijeron que podrían implementar la política de uso de mascarillas durante un par de semanas después de que los estudiantes y el personal regresen a la escuela.

Es posible que los casos de gripe y RSV se estén desacelerando, pero las infecciones por COVID-19 han aumentado de manera constante: un 7% más según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU., y las muertes relacionadas con la COVID-19 aumentaron un 15%.

Algunos expertos en salud dicen que lo que están viendo no tiene precedentes. "He estado en los departamentos de urgencias y sus alrededores durante más de 30 años y no había visto nada parecido antes", dijo a NBC News el Dr. David Clark, del Centro Médico de la Universidad de Jersey Shore en Nueva Jersey.

"La gran incógnita para nosotros en este momento es qué tipo de temporada [COVID-19] vamos a tener", dijo otro experto en salud. "Obviamente tuvimos dos inviernos muy difíciles en los últimos dos años. Ahora creo que tenemos que prepararnos para eso".

Los expertos dicen que si viaja, debe asumir que viaja con pasajeros enfermos. Los expertos en salud recomiendan encarecidamente usar una mascarilla en público, hacerse la prueba de COVID-19 antes de regresar al trabajo o la escuela después de las vacaciones y abastecerse de medicamentos si puede encontrarlos.

En cuanto al uso de mascarillas bajo techo en Boston, se podría tomar una decisión a fines de esta semana.