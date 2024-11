Gran incendio forestal de 120 acres en bosque estatal de Boxford: Imágenes aéreas

Un gran incendio forestal de más de 100 acres continúa ardiendo en el bosque estatal de Boxford, en el norte de Massachusetts, desde que se desató el domingo.

El incendio inicialmente tenía una extensión de 25 acres cuando se informó por primera vez alrededor de las 10 p. m. del domingo, pero desde entonces ha crecido a aproximadamente 120 acres. Los bomberos dijeron que está ardiendo a lo largo de los límites de Boxford, North Andover y Middleton.

El humo del incendio era visible en todos los carriles de la Interestatal 95 el lunes por la mañana.

Las imágenes aéreas del canal meteorológico Henry's Weather Channel mostraron una enorme columna de humo blanco que cubría la zona.

Very bad brush fire in Boxford MA this morning. Shot from Topsfield @ericfisher @PeteNBCBoston @WX1BOX @WCVB pic.twitter.com/u9shpdi3nJ