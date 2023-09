Guardia Nacional se activa en los refugios para migrantes de Massachusetts

La Guardia Nacional será desplegada el miércoles para ayudar con la gran cantidad de inmigrantes refugiados en Massachusetts.

Se espera que los miembros de la guardia se aseguren de que se entreguen alimentos en los hoteles, organicen el transporte para las citas y ayuden a las personas a acceder a la atención médica. La Guardia Nacional también conectará a las personas con necesidades como pañales y cunas, y ayudará a que los niños se matriculen en las escuelas locales.

"Massachusetts se encuentra en estado de emergencia", dijo la gobernadora Maura Healey en un comunicado. "Agradecemos a la Guardia Nacional por ayudarnos a garantizar que las familias necesitadas tengan acceso a servicios básicos como alimentos, transporte, atención médica atención y educación”.

El mes pasado, la gobernadora emitió un estado de emergencia por el rápido aumento del número de familias inmigrantes que llegan a Massachusetts. Según la oficina de Healey, actualmente hay más de 6,000 familias, incluidos niños y mujeres embarazadas, en refugios de emergencia en todo el estado; ese número representa tanto a los inmigrantes que llegan a Massachusetts como a los residentes sin hogar.

Healey activó hasta 250 miembros de la Guardia Nacional para brindar servicios en hoteles de refugio de emergencia, y la vicegobernadora Driscoll dijo el martes que se concentrarán en áreas que actualmente carecen de personal.

"El plan que tenemos hoy en marcha con el despliegue de la Guardia Nacional, que ocurrió apenas el mes pasado, colocará personal de la Guardia Nacional, soldados, en lugares como parte de una respuesta a nuestros proveedores que no son servicios, esencialmente creando equipos de respuesta rápida. en lugares donde no contamos con contratistas de servicios terrestres o servicios de gestión de casos de manera regular", dijo Driscoll.

El secretario de Vivienda, Ed Augustus, dijo que el personal de la Guardia "ayudará a aliviar parte de la presión".

"Tener a alguien que esté en ese rol de coordinador en algunos de estos sitios sin personal que pueda ayudar a facilitar la logística, inscribir a los niños en la escuela, ser un punto de contacto y esta estructura regional que supervisará múltiples sitios... creo que eso va a eliminar gran parte de ese tipo de confusión y problemas de comunicación al tener a alguien allí en el lugar", dijo Augustus a los periodistas después de la reunión del LGAC.

Varios líderes locales le hablaron a Driscoll el martes sobre la carga que sus propias comunidades están tratando de absorber.

Westborough tiene más de 80 familias alojadas en hoteles, según la administradora municipal Kristi Williams, y se espera que lleguen más en octubre, el mismo mes en el que el estado espera abrir un refugio de asistencia de emergencia en la ciudad.

Williams dijo que su comunidad es una de las 80 en Massachusetts que acoge a familias, una dinámica que "realmente está creando una carga insostenible".

"Actualmente hemos inscrito a 40 estudiantes. Recientemente nos pidieron que inscribiéramos a 25 estudiantes adicionales que provienen de cinco familias y hablan cinco idiomas diferentes, y el distrito no tiene los recursos para satisfacer todas esas necesidades lingüísticas diferentes", dijo Williams. "... Estamos felices de dar la bienvenida a los estudiantes. La vicegobernadora y yo hemos tenido conversaciones individuales sobre esto. Westborough está muy feliz de hacer nuestra parte, pero no podemos continuar expandiéndonos y no ver a nuestros vecinos apoyando esta crisis".

Cuando declaró una emergencia en torno a la situación del sistema de refugios el mes pasado, Healey también hizo un llamado al gobierno federal para que modernice el proceso de autorización de trabajo de manera que pueda hacer que más personas atraviesen el sistema y obtengan un empleo.

La semana pasada envió una carta al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en la que cuestionaba una "maraña confusa de leyes de inmigración" y una "incapacidad de los recién llegados para obtener autorización de trabajo del gobierno federal". Healey dijo que hay "motivos de alarma" en torno al "desafío de ayudar a los recién llegados a salir del refugio".

La gobernadora dijo al Servicio de Noticias el martes que su administración "aún no" ha recibido ninguna respuesta de la Casa Blanca de Biden.

"La administración Biden necesita actuar. Necesitan actuar ahora. Necesitamos fondos federales aquí para ayudar a abordar esto. Necesitamos que la administración Biden proporcione autorizaciones de trabajo aceleradas. Los recién llegados quieren trabajar desesperadamente. Habiendo hablado con muchos de ellos, están desesperados por trabajar y pueden ser puestos a trabajar mañana si hemos acelerado la autorización de trabajo", dijo Healey durante un recorrido por los daños de las inundaciones en North Attleborough. "Así que eso es algo que pedí y presioné a la administración Biden. Continuaré haciéndolo con nuestra delegación del Congreso, y sé que es algo que los gobernadores de todo el país están buscando. Porque lo que estamos viendo en Massachusetts no es algo específico de Massachusetts, es algo que estamos viendo en todo el país".

Si bien la crisis no se limita al Estado de la Bahía, ha infligido una enorme tensión aquí. Healey estimó el mes pasado que Massachusetts, que según una ley estatal de 1983 otorga derecho a alojamiento a todas las familias sin hogar, está gastando más de 45 millones de dólares al mes en programas y refugios para familias.

Driscoll dijo que algunas agencias estatales que en el pasado se centraban en servicios de refugio han sido "destrozadas junto con el reasentamiento de refugiados" dado el gran número de familias que llegan de otros países.

"Este es un verdadero desafío para nosotros. No es algo que anticipáramos que iba a seguir aumentando al nivel que lo hemos visto", dijo. "Nunca antes habíamos tenido tanta gente refugiada en esta comunidad. Nunca antes habíamos tenido una población con tanta necesidad de refugio. Eso nos exige a todos intentar identificar soluciones y garantizar que tengamos los recursos cuando Los necesitamos, donde los necesitamos, y eso es complicado cuando ya tenemos una crisis de vivienda en marcha, como todos sabemos, en muchas de nuestras comunidades. Eso requerirá una estrategia de todos nosotros".

El representante William Driscoll, que anteriormente trabajó en respuesta a desastres y hoy copreside el Comité de Gestión y Preparación de Emergencias, escribió una carta el lunes instando a Healey a revisar la respuesta "caótica" de la administración a la crisis y establecer una estructura de comando de incidentes unificada.

"La actual crisis de llegadas humanitarias no es un desafío que pueda ser absorbido o abordado razonablemente mediante las operaciones rutinarias del día a día de las agencias gubernamentales estatales o locales", escribió el representante Driscoll. "El gran volumen y las necesidades de los inmigrantes que llegan son complejos y el esfuerzo oficial apenas sigue el ritmo de las familias que llegan diariamente en busca de refugio y otros servicios sociales".

Cuando se le preguntó si consideraba que las críticas del representante Driscoll eran justas, Augustus respondió: "Sí, lo creo".

"Creo que siempre podemos hacerlo mejor. Cada día intentamos hacerlo mejor", dijo Augustus a los periodistas. "Nos reunimos constantemente, estamos aportando más recursos y más socios estatales a la mesa para tratar de hacerlo mejor. Siempre hay margen de mejora y estamos comprometidos a hacerlo".

En esta edición de Enfoque Nueva Inglaterra analizamos la masiva llegada de inmigrantes a Massachusetts, Connecticut y Rhode Island.