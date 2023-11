Hallan a más de una docena de conejos aparentemente abandonados en East Boston

Más de una docena de conejos, muchos de los cuales eran bebés, fueron rescatados en Belle Isle Marsh en East Boston durante el fin de semana después de aparentemente haber sido abandonados en el lugar.

Según un funcionario de la ciudad, los 14 conejos fueron abandonados en un sendero cerca del estacionamiento del pantano, y con la ayuda de varios transeúntes, los oficiales de control de animales de la ciudad pudieron atrapar a los conejos corriendo entre la maleza el domingo.

Los conejos fueron llevados al refugio de control de animales de la ciudad para ser evaluados y se dijo que estaban bien cuando llegaron el lunes a los refugios del MSPCA.

"No estamos realmente seguros de dónde vinieron", dijo Erin Morey, coordinadora de la clínica de refugio de MSPCA-Angell en Jamaica Plain. "Parece que tal vez pertenecían a alguien y fueron dejados afuera sin que esta persona supiera realmente los recursos a los que tenía acceso a través de nuestros refugios".

Un grupo de observación de aves caminaba por el pantano el domingo por la mañana cuando se encontraron con los conejos e ingresaron una notificación al 311 para alertar a la ciudad. Los oficiales de control de animales respondieron.

"No tienen instintos de supervivencia", dijo Morey. "No tienen idea de dónde conseguir su comida y, especialmente con conejos como este, no tienen ningún tipo de camuflaje natural".

Es ilegal abandonar animales en Massachusetts y el control de animales de Boston está pidiendo la ayuda del público para identificar a la persona que aparentemente dejó los conejos.

Morey quiere que la gente sepa que hay ayuda disponible sin prejuicios si ya no pueden tener mascotas.

"Estamos aquí para brindarles un hogar, si alguien alguna vez descubre que está en una posición en la que ya no puede mantenerlos, o si no es el lugar adecuado para ellos en términos de personalidad", dijo Morey.

Los conejos podrían estar disponibles para adopción la próxima semana.