Celebración festiva a puertas abiertas en la Casa del gobernador de CT

La residencia del gobernador en Hartford se está decorando para la temporada navideña y estará abierta al público para visitas.

El gobernador Ned Lamont y la primera dama Annie Lamont invitan a los residentes de Connecticut a asistir a la 34.ª jornada de puertas abiertas anual de las fiestas.

Cuándo realizarán el Open House

Viernes 6 de diciembre: 10 a.m. a 2 p.m.

Sábado 7 de diciembre: 10 a.m. a 2 p.m.

¿Dónde está la residencia del gobernador?

Está ubicado en 990 Prospect Ave. en Hartford.

Qué saber sobre la Celebración Festiva a puertas abiertas

No se cobrará entrada ni se necesitan entradas, pero se aceptarán donaciones para beneficiar a varias causas durante la jornada de puertas abiertas.

La oficina del gobernador dijo que la residencia del gobernador es accesible para discapacitados.

Papá Noel estará presente durante todo el evento para saludar a los visitantes a medida que lleguen. Los invitados recibirán una tarjeta con una receta navideña de la familia Lamont.

Cómo llegar a la celebración

Por primera vez, un autobús de enlace ofrecerá a los visitantes transporte gratuito a la Residencia del Gobernador desde el estacionamiento del Museo de Cultura e Historia de Connecticut en 1 Elizabeth St. en Hartford.

El autobús funcionará en un circuito continuo cada 15 a 20 minutos durante todo el evento.

“La temporada navideña es una de mis épocas favoritas del año y me encanta tener la oportunidad de continuar con esta tradición anual de Connecticut en la Residencia del Gobernador”, dijo el gobernador Lamont en un comunicado. “Annie y yo estamos emocionados de dar la bienvenida a todos para que se unan a las festividades y vean los adornos navideños de temporada que fueron tan generosamente donados por los productores y las pequeñas empresas de Connecticut”.

Las organizaciones de Connecticut donan las decoraciones, incluidos árboles de Navidad, coronas, vegetación de temporada, juegos de comedor, casas de jengibre y obras de arte, dijo la oficina del gobernador.

Los estudiantes de preescolar a 12.º grado de CREC Ana Grace Academy of the Arts y CREC Greater Hartford Academy of the Arts Full Day High School crearon los adornos que estarán en exhibición.

Cómo donar

La Policía Estatal de Connecticut, el Departamento de Transporte de Connecticut y Kathryn Hunt Studios aceptarán donaciones de juguetes nuevos y sin envolver para beneficiar a Toys for Tots. Un autobús de CTfastrak estará estacionado afuera de la Residencia del Gobernador el viernes por la mañana y estará repleto de juguetes.

También se aceptarán donaciones monetarias para beneficiar a Operation E.L.F., una campaña de recaudación de fondos de la Guardia Nacional de Connecticut que apoya a las familias militares y reduce el estrés financiero que pueden enfrentar las familias como resultado de su llamado al servicio activo, dijo la oficina del gobernador.

Las donaciones sugeridas para Operation E.L.F. incluyen:

Contribuciones financieras mediante cheques a nombre de Connecticut National Guard Foundation, Inc. (en el campo de notas, escriba “Operation E.L.F.”)

Tarjetas de regalo para supermercados, tiendas departamentales o de artículos para el hogar, farmacias, gasolineras, etc.

Contribución de servicios como combustible, remoción de nieve y servicios de mantenimiento del hogar.

Música en vivo

Músicos locales interpretarán música en vivo.

Viernes 6 de diciembre

De 10 a. m. a mediodía: Coro, percusionistas y bailarines de CREC Greater Hartford Academy of the Arts Full Day High School, grados 9 a 12, Hartford

De mediodía a 2 p. m.: Coro de CREC Ana Grace Academy of the Arts, desde preescolar hasta octavo grado, Bloomfield

Sábado 7 de diciembre

10 a. m. a 11 a. m.: Plainville Wind Ensemble

11 a. m. a mediodía: Marcel n’ The Metropolitans, trío de jazz sin piano con base en el centro de Connecticut, formado por Jeremy Osterling en saxofón, Matt Bellevue en guitarra y Keith Burns en piano vertical.

12 a 2 p. m.: Vanessa Pare Vocal Studios, intérpretes de No Fella A Capella, así como intérpretes individuales y en pequeños grupos.

Acerca de la Residencia del Gobernador

La residencia del gobernador se construyó en 1909 y funcionó como vivienda particular hasta 1940.

El primer gobernador que vivió en la residencia fue el gobernador Raymond E. Baldwin. Él y su familia se mudaron allí en septiembre de 1945.

Conoce más sobre el lugar aquí.