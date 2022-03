Hombre acusado por sangrienta agresión y en la línea roja de la MBTA

Un hombre de Dorchester enfrenta múltiples cargos después de que presuntamente golpeó gravemente a otro hombre en un ataque no provocado en un tren de la Línea Roja de MBTA el viernes por la noche.

David Washington-Halfkenny, de 40 años, de Dorchester, está acusado de agresión con un arma peligrosa, robo a mano armada y portación de un arma peligrosa. Se ordenó su detención sin derecho a fianza después de su lectura de cargos el lunes en espera de una audiencia de peligrosidad.

La policía de tránsito de MBTA dijo que los llamaron a la estación JFK poco antes de las 9 p.m. viernes por un informe de un asalto. Cuando llegaron, encontraron a la víctima masculina de 26 años sangrand por la cara y la cabeza, con Washington-Halfkenny de pie junto a él y gritándole.

En su informe, la policía dijo que la víctima "estaba sangrando mucho por la cara y necesitaba atención médica". Dijeron que tenía un corte profundo de aproximadamente cuatro a cinco pulgadas de largo, y había una cantidad sustancial de sangre en su ropa y en el asiento y el piso a su alrededor.

La policía dijo que Washington-Halfkenny tenía un objeto afilado que parecía un cuchillo que sobresalía de su bolsillo. Los agentes le apuntaron con sus armas y le dijeron que sacara las manos de los bolsillos. Cuando lo hizo, vieron que sostenía un cuchillo y un pedazo de cuarzo del tamaño de un puño ensangrentado. Le ordenaron que dejara caer ambos artículos y finalmente lo hizo.

Luego, la policía detuvo a Washington-Halfkenny y lo escoltó fuera del tren.

La víctima estaba consciente y alerta, dijo la policía, y Boston EMS la atendió en la escena y luego la llevó al Boston Medical Center para recibir tratamiento. No se cree que sus heridas pongan en peligro su vida.

La investigación preliminar mostró que la víctima viajaba en un tren de la Línea Roja de Braintree a Alewife y estaba sentado y reservado. Washington-Halfkenny supuestamente comenzó a pasearse dentro del vagón del tren y luego, sin provocación, golpeó a la víctima en la cara y la cabeza al menos cinco veces con un objeto contundente que se cree que es una pieza de cuarzo.

El tren estaba detenido en la estación JFK en ese momento.

La víctima le dijo a la policía que no conocía a Washington-Halfkenny y el sospechoso no le dijo nada antes del asalto. Los testigos también dijeron que no parecía haber habido ningún tipo de disputa antes del ataque.

La policía también encontró más tarde el teléfono celular de la víctima en una bolsa con algunas de las pertenencias personales de Washington-Halfkenny.