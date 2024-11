Hombre baleado mortalmente en el vecindario Hyde Park de Boston

Un hombre recibió un disparo mortal en el vecindario Hyde Park de Boston el viernes por la tarde y el presunto pistolero se encuentra detenido, según informó la policía.

El tiroteo en Garfield Street, cerca de Woodglen Road, se informó alrededor de la 1:14 p. m., según informó la policía. El hombre había recibido varios disparos y fue declarado muerto en el lugar.

VÉALO GRATIS A CUALQUIER HORA Mira sin costo Telemundo Nueva Inglaterra, 24/7, donde quiera que estés.

La policía no ha identificado al presunto pistolero, pero dijo que no se cree que el asesinato haya sido al azar y que no hay motivos para que el vecindario esté preocupado.