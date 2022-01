Hombre en CT arroja batido a empleados después de que su hijo tuviera reacción alérgica: Policía

La policía arrestó a un hombre acusado de gritar y arrojar cosas a los empleados de Robeks en Fairfield, Connecticut después de que su hijo tuvo una reacción alérgica a un batido de la tienda el sábado.

Los agentes recibieron numerosas llamadas al 911 de empleados de Robeks en Black Rock Turnpike alrededor de las 2:26 p. m. para denunciar que un cliente tiraba cosas, gritaba a los empleados y se negaba a irse.

Según los investigadores, James Iannazzo, de 48 años, de Fairfield, hizo una compra en Robeks alrededor de la 1 p.m. y salió de la tienda sin incidentes.

Alrededor de media hora después, las autoridades dijeron que Iannazzo llamó al 911 y solicitó EMS a su casa para un menor que sufría de una reacción alérgica. El menor fue trasladado a un hospital del área.

Poco después, la policía dijo que Iannazzo regresó a Robeks y confrontó a los empleados. Les gritó y exigió saber quién había hecho el batido, que creía que contenía maní y causó la reacción alérgica de su hijo, agregaron.

Cuando los empleados no pudieron decirle a Iannazzo cuál de ellos había hecho el batido, los investigadores dijeron que Iannazzo se enfureció y les gritó una serie de improperios a los empleados. Luego arrojó una bebida a uno de los empleados, golpeándolo en el hombro derecho. El empleado no resultó herido.

Las autoridades dijeron que Iannazzo también hizo comentarios hacia un empleado que hacían referencia a su estatus migratorio.

A pesar de que los empleados le dijeron que se fuera varias veces, la policía dijo que Iannazzo permaneció adentro, siguió gritando insultos a los empleados e intentó abrir una puerta cerrada que conducía a un área "solo para empleados" donde los empleados estaban detrás del mostrador.

Un empleado que grabó el incidente habló con NBC Connecticut sobre lo sucedido.

"Es como una sorpresa porque amamos nuestro trabajo y nos sentimos súper seguros allí. Pero ahora ya no es lo mismo", dijo Charli Hill.

Iannazzo salió de la tienda antes de que llegara la policía, pero fue identificado poco después. Se entregó a la policía sin incidentes.

Los oficiales dijeron que Iannazzo les dijo que estaba molesto porque su hijo tenía una reacción alérgica severa y, como resultado, regresó a la tienda.

"Simplemente no sabes lo que podría pasar en cualquier momento. Fue una verdadera sorpresa para todos. Porque quién pensaría que me iba a pasar a mí, pero sucedió", dijo Hill.

Mientras investigaba, la policía dijo que los empleados informaron que Iannazzo nunca les contó sobre la alergia al maní y solo pidió que no hubiera mantequilla de maní en su bebida.

Iannazzo fue arrestado y enfrenta cargos que incluyen intimidación basada en intolerancia o parcialidad, alteración de la paz y allanamiento de morada. Debe comparecer ante el tribunal el 7 de febrero.

Un portavoz de Robeks emitió un comunicado sobre el incidente diciendo:

"En Robeks, nuestra prioridad es proteger tanto a los miembros del equipo de la tienda como a los invitados. La empresa y sus franquiciados tienen una política de tolerancia cero para este tipo de comportamiento, y estamos agradecidos de que los miembros del equipo de la franquicia no heridos físicamente. Agradecemos la acción rápida de las fuerzas del orden y el sistema judicial al presentar cargos penales por este comportamiento inaceptable".

Un abogado que representa a Iannazzo también emitió un comunicado el domingo por la tarde sobre el incidente.

"El Sr. Iannazzo lamenta de todo corazón el incidente que tuvo lugar en Fairfield Robeks el 22 de enero de 2022. El Sr. Iannazzo hizo un pedido en Robeks y recalcó al personal que el producto no debe contener maní. Su recibo reconoció que la orden no debe contener mantequilla de maní. Su hijo tiene una alergia al maní potencialmente mortal. Al beber el batido Robeks, su hijo tuvo una reacción alérgica grave que requirió transporte en ambulancia al hospital. Cuando se enfrentó a una situación desesperada para su hijo, el instinto paternal del Sr. Iannazzo se activó y actuó por ira y miedo. No es un individuo racista y lamenta profundamente sus declaraciones y acciones durante un momento de estrés emocional extremo", la declaración del abogado Frank dijo J. Riccio II.

Según un portavoz de Merrill Lynch, Iannazzo ya no trabaja allí como asesor financiero.

"Nuestra empresa no tolera comportamientos de este tipo. Inmediatamente investigamos y tomamos medidas. Esta persona ya no está empleada en nuestra empresa", dijo un portavoz de Merrill a NBC Connecticut en un comunicado.