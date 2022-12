Indigente es descubierto durmiendo en escuela de Dorchester

Después de que se encontró a un hombre durmiendo el martes por la mañana en una escuela de Boston, ha habido discusiones sobre la seguridad escolar entre los padres y líderes locales por igual.

Una maestra entró a su salón de clases el martes por la mañana y encontró a un hombre, que estaba sin hogar, saliendo de un armario en la escuela The Richard J. Murphy, de K-8, en Dorchester, según una carta enviada a la comunidad escolar por la directora Courtney Sheppeck.

El tema podría surgir en una reunión el miércoles por la noche sobre convertir un hotel cercano en un refugio para personas sin hogar.

Padres preocupados

Después de que la maestra lo descubriera, el hombre salió corriendo del edificio y la escuela llamó a la policía.

Según un informe policial, un oficial encontró una puerta trasera de la escuela entreabierta y no había señales de entrada forzada. Faltaba algo de cereal en el salón de clases, pero nada más, decía el informe.

El hombre no interactuó con ningún estudiante y no era peligroso, dijo el director de la escuela. Todo ocurrió aproximadamente una hora antes de que los estudiantes llegaran a sus aulas para el día escolar.

A pesar de eso, los padres expresaron su preocupación por la seguridad escolar.

“Siempre me ha preocupado el estado en el que vivimos, el país en el que vivimos, pero siempre pensé que estaban seguros yendo a esa escuela”, dijo un padre en la escuela que no quiso ser identificado. "Realmente siento que no hay seguridad en la escuela, si alguien pudo entrar y permanecer en el edificio de la escuela después del horario de atención y durante la noche, no hay seguridad, no hay seguridad para nuestros niños".

El distrito escolar responde

Mientras la policía de Boston continuaba con su investigación, portavoces de Boston Public Schools dijeron en un comunicado que el distrito está trabajando para encontrar formas de evitar que esto suceda en el futuro.

“Después de una investigación sobre el asunto, determinaremos qué medidas de seguridad adicionales se pueden tomar en la escuela para garantizar que esto no vuelva a suceder”, dijo el distrito en un correo electrónico a NBC10 Boston.

Líderes locales reaccionan

La concejala de la ciudad de Boston, Erin Murphy, dijo que cada vez hay más informes de personas que duermen en el parque al lado de la escuela y que hay muchas familias preocupadas por el tema.

“A los padres les preocupa que habría sido si la maestra no hubiera llegado temprano a la escuela y fue una suerte para los estudiantes y el resto del personal que no sufrió ningún daño, pero para muchas personas era preocupante que la escuela estuviera abierta de alguna manera”, dijo la concejal Murphy.

También hay una reunión del comité de las Escuelas Públicas de Boston programada para el miércoles por la noche, aunque aún no se sabe si se discutirá este tema.