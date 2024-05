EN VIVO: Defensa de Karen Read dice que espera ‘fuegos artificiales’ de agente de ATF en el estrado

El juicio por asesinato de Karen Read se reanuda el viernes después de un día libre, y éste podría resultar un día clave de testimonios.

El equipo de defensa de Karen Read ha dicho que se deben esperar "fuegos artificiales" cuando el agente especial de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, Brian Higgins, suba al estrado. Los abogados de Read han dicho anteriormente que Higgins tenía el motivo, la oportunidad y los medios para atacar al oficial de policía de Boston John O'Keefe la noche en que murió.

El Boston Herald informa que los fiscales pusieron como evidencia los registros médicos de Higgins en un movimiento extraño. Los motivos de esa decisión podrían salir a la luz el viernes.

El miércoles, escuchamos a varios testigos, incluida Kerry Roberts, mientras ella relataba la frenética búsqueda de O'Keefe que terminó con una serie de eventos desgarradores cuando Roberts, Read y Jennifer McCabe se detuvieron en la casa de Fairview Road en Canton, Massachusetts.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Nueva Inglaterra aquí.

Read está acusada de golpear a su novio, O'Keefe, con su camioneta y dejarlo morir en la nieve el 29 de enero de 2022. Se declaró inocente de asesinato en segundo grado y otros cargos, y su equipo de defensa afirmó que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley estatales y locales incriminaron a Read y permitieron que el verdadero asesino quedara libre.

El cuerpo de O'Keefe fue encontrado afuera de la casa de otro oficial de policía de Boston, Brian Albert, y la defensa argumenta que su relación con la policía local y estatal empañó su investigación.

Calendario del juicio Karen Read

El jueves es un día libre en el juicio por asesinato de alto perfil, y no hay testimonios programados. Pero se espera que Higgins testifique cuando se reanude el juicio el viernes. Está previsto que el tribunal sesione en el caso Read sólo un día de la próxima semana: el martes.

¿Quién es Brian Higgins?

Higgins es amigo de Albert y estuvo presente en la fiesta en la casa de Albert en Fairview Road horas antes de que O'Keefe fuera encontrado muerto afuera, según documentos judiciales y testimonios de testigos. Anteriormente había intercambiado mensajes de texto coquetos con Read, según documentos judiciales de la fiscalía.

Es uno de los tres hombres que, según el equipo de defensa de Read, tenían motivos, oportunidades y medios para atacar a O'Keefe esa noche.

Los fiscales han dicho que las declaraciones de la defensa sobre Higgins carecen de pruebas y constituyen una historia "fantasiosa".

Una mirada retrospectiva al testimonio del miércoles

Durante el testimonio del miércoles, el equipo de defensa de Read intentó implicar a un testigo clave de la fiscalía, acusándola de realizar una búsqueda incriminatoria en Internet horas antes de que se descubriera el cuerpo del hombre y luego borrar la búsqueda para cubrir sus huellas.

Jennifer McCabe, amiga de la pareja y cuñada de Albert, testificó anteriormente que poco después de que se encontró el cuerpo de O'Keefe, Read gritó: “¡Lo golpeé! ¡Le golpeé! ¡Le golpeé! y le pidió frenéticamente que realizara una búsqueda en Google sobre cuánto tiempo tarda alguien en morir de hipotermia.

Pero el abogado de Read mostró el miércoles al jurado datos de teléfonos móviles que sugerían que McCabe también había hecho una búsqueda en Internet de variaciones de “cuánto tiempo morir en frío” cuatro horas antes.

“Hiciste esa búsqueda a las 2:27 am porque sabías que John O’Keefe estaba afuera en el césped de tu hermana muriendo de frío, ¿no?” —le preguntó el abogado Alan Jackson a McCabe. "¿Eliminó esa búsqueda porque sabía que estaría implicado en la muerte de John O'Keefe si se encontraba esa búsqueda en su teléfono?"

“No eliminé esa búsqueda. Nunca hice esa búsqueda”, dijo McCabe. "Nunca habría dejado morir a John O'Keefe en el frío porque era mi amigo al que amaba".

Jackson dijo que era “terriblemente conveniente” que McCabe desautorizara la búsqueda, lo que, según dijo, exoneraría a su cliente. También presionó a McCabe sobre por qué le dijo al gran jurado una docena de veces que Read dijo: "¿Le golpeé?". o “Podría haberle pegado”, y no el definitivo “le pegué” que ahora dice haber oído.

Sugirió que McCabe cambió su historia después de experimentar lo que ella describió como acoso “despiadado” por parte de los partidarios de Read.

“En abril de 2023 estaba molesto porque había indignación pública por la participación de su familia en la muerte de John O’Keefe”, dijo. “Y dos meses después, en junio de 2023, por primera vez testificó en otro proceso y, he aquí, le atribuyó las palabras ‘le pegué’ a mi cliente”.

McCabe reconoció que usó esas palabras por primera vez bajo juramento en junio, pero insistió en que también le había dicho lo mismo a un investigador en los días posteriores a la muerte de O'Keefe.

También describió el acoso “diario, casi cada hora” dirigido a su familia, incluida una “manifestación” frente a su casa, aunque el juez advirtió al jurado que no hay pruebas de que la propia Read lo haya orquestado y que no debería usarse en su contra.

"Me sentí indignado porque soy un testigo estatal que está siendo torturado por mentiras", dijo McCabe. "No estoy en juicio y esta gente me está aterrorizando".

Encuentra aquí lo que ha pasado en las primeras semanas de juicio.