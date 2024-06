Deliberaciones del jurado entran tercer día en el juicio por asesinato de Karen Read

La anticipación continúa aumentando en Dedham, Massachusetts, a medida que ingresamos al tercer día de las deliberaciones del jurado en el juicio por asesinato de Karen Read.

El miércoles fue un día tenso dentro de la sala del tribunal, ya que la defensa también se enfrentó con el juez sobre los cargos que están considerando los jurados.

Hubo un intercambio muy polémico sobre los errores del veredicto entre el equipo de la defensa y la jueza Beverly Cannone.

"Muy bien, entonces ¿por qué estamos aquí?" Cannone preguntó al abogado defensor Alan Jackson.

"...acabo de ver el formulario del veredicto y, como discutimos ayer, las enmiendas que indicó el tribunal, usted no las hizo", dijo Jackson.

"Oh, no, no. Está bien, no dije que lo lograría. Dije que lo pensaría. Dije que estaba cansada y que necesitaba pensar," dijo Cannone. "Muy bien, disculpe, ¿esto es gracioso, señorita Read? Muy bien, hemos terminado."

Cannone amonestó a Read por aparentemente reírse durante este intercambio.

La defensa argumenta que Read ha sido incriminada.

Jackson estaba molesto porque no había una casilla de "no culpable" para que los jurados verificaran dos de los cargos menos incluidos que enfrenta Read: homicidio vehicular y homicidio involuntario.

Finalmente, resolvieron el problema y enviaron el formulario actualizado al jurado.

A lo largo del día, el jurado tuvo un par de preguntas, incluida la de pedir ver el informe "SERT" de cuando la Policía Estatal de Massachusetts registró la propiedad en 34 Fairview Road, donde se encontró el cuerpo de John O'Keefe.

Cannone les dijo simplemente que se habían proporcionado todas las pruebas.

El consultor de jurados internacionales David Davis dice que, en un caso como este, puede ser difícil predecir cuánto tiempo llevarán las deliberaciones.

"En un juicio largo, los jurados suelen ser muy conscientes y sienten que deben tomarse su tiempo y repasar las preguntas que tienen que responder, revisar las instrucciones y revisar la evidencia, y eso puede hacer que las deliberaciones duren más", dijo Davis.

El jurado comenzará su tercer día de deliberaciones alrededor de las 9 a.m. del jueves.