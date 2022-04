Los Red Sox caen ante Los Yankees 6-5 en el juego inaugural de la temporada 2022

Los Boston Red Sox fueron derrotados por Los Yankees de Nueva York 5 - 4 en el primer juego inaugural del viernes. A pesar de que tuvo que ser pospuesto un día por condiciones climáticas, el día inaugural estuvo lleno de grandes emociones. Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo. Después del cierre patronal de la MLB que movió el primer juego de la temporada de los Medias Rojas, el primer lanzamiento se hizo a la 1:05 de la tarde, y nuestro Jesús Quiñonez estuvo en Nueva York para recopilar toda la acción. IMÁGENES: Partido inaugural de los Boston Red Sox vs Los New York Yankees Una gran multitud asistió al partido inaugural de la temporada del viernes retrasado por la lluvia, el primer encuentro en el día inaugural de los rivales desde el año 2005. Todos los equipos del Este de la Liga Americana, excepto Baltimore, ganaron 90 juegos el año pasado, la primera vez que eso sucedió desde que las ligas se dividieron en tres divisiones cada una en 1994. Boston y Nueva York tuvieron marca de 92-70. Durante el entrenamiento de primaver los Medias Rojas se enfocaron en mejorar defensivamente y piensan demostrarlo en su primer juego de la temporada. Alex Cora está de regreso para su segunda temporada como entrenador de los Medias Rojas después de regresar de una suspensión de un año por su papel en el escándalo de robo de señas de Houston. Para él, los días de apertura son momentos para atesorar. “Hace dos años no estaba en el juego por lo que hice, y nunca daré este juego por sentado”, dijo. El manager de los Yankees, Aaron Boone, estaba feliz de estar frente a una sala llena de medios de Nueva York por primera vez desde 2019. “Me gustó entrar en la habitación y volver a ver esto. Así es como debe ser”, dijo. "Te hace apreciar el escenario y el deporte en el que puedes participar". Las casas club vuelven a estar abiertas a los medios por primera vez desde principios de marzo de 2020, lo que permite a los jugadores tener entrevistas individuales. Xander Bogaerts rechaza oferta de contrato de los Red Sox, no firmará antes del día inaugural Red Sox y Devers se acercan a otra situación como Mookie Betts

The Associated Press contributed to this report.