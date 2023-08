Maestros de Hartford reclutados en Puerto Rico ayudan a cubrir la necesidad en todo el estado

En un esfuerzo por cubrir puestos docentes vacantes, las Escuelas Públicas de Hartford reclutaron y contrataron a 16 maestros de Puerto Rico durante los últimos tres años para enseñar en el programa de lenguaje dual.

Una de las maestras, Patricia Vera o Sra. Patti, comenzó el año pasado y comenzará su segundo año en el distrito en la Academia de Lenguaje Dual Dwight Bellizzi. Se enorgullece de tener un salón de clases brillante y colorido.

"Es importante que los estudiantes se sientan bienvenidos en un salón de clases porque estos primeros años moldean su visión de la educación, su visión de los maestros, su visión del aprendizaje en conjunto", dijo Vera.

Vera trabajó duro durante su primer año de enseñanza en Connecticut y utilizó DonorsChoose para mejorar la experiencia en el aula para los estudiantes. El primer proyecto fue reunir más libros en español para el rincón de su biblioteca, que se convirtió en el lugar favorito de sus alumnos. El segundo proyecto se centró en reunir más materiales de arte para que los estudiantes expresaran ellos mismos y sus emociones.

"Libera el estrés y ayuda a los niños a comunicarse, especialmente si hay niños que tienen problemas de ira o de conducta", dijo Vera.

Vera fue una de las maestras reclutadas para el programa Paso a Paso. Todos los estudiantes son vistos como angloparlantes y se dividen en dos grupos. Pasan la mitad del día aprendiendo en inglés y la otra mitad aprendiendo en español. Vera dijo que sus estudiantes no sólo serán bilingües, sino también bialfabetizados.

“No creo que haya nada más frustrante que cuando no te entienden o cuando la gente no sabe lo que estás diciendo”, dijo Vera. “Darle a los estudiantes esta oportunidad de interactuar y poder conocer dos idiomas, no sólo es un privilegio, sino que realmente cambia el cerebro”.

El distrito puso a prueba este programa durante 2021 mientras enfrentaba una escasez de maestros. El distrito también tuvo una reciente afluencia de estudiantes de Puerto Rico después del huracán María.

“Sabemos que es muy importante poner a los maestros frente a estudiantes que se parecen a ellos y que reflejan los orígenes culturales y diversos que traen consigo”, dijo Daisy Torres-Hill, superintendente adjunta interina para aprendizaje profesional y estudiantes multilingües.

Las Escuelas Públicas de Hartford trajeron de regreso a dos maestros de Puerto Rico en 2021. Luego, en 2022, trajeron de regreso a 14 maestros y en 2023, dos maestros adicionales.

“Se trata de algo más que conseguir que nuestros profesores vengan aquí y enseñen, sino que se trata de retenerlos. Creo que lo que hace que nuestro programa sea tan único y especial es que contamos con servicios integrales para nuestros maestros. Entonces, se convierten en parte de una cohorte, una red por así decirlo, y reciben apoyo para vivienda, estipendios de reubicación, simplemente para ubicarlos, porque sabemos que en su día hay más que solo enseñar”, dijo Torres-Hill, quien dijo El distrito también organiza eventos sociales para que los maestros puedan vincularse entre sí y conocer la comunidad.

El distrito ha retenido a los 16 maestros en este programa y tiene aproximadamente 60 aulas vacantes en comparación con 92 en esta misma época el año pasado.

“Esto me muestra que este tipo de esfuerzos de reclutamiento están funcionando y que están reduciendo nuestra cantidad de vacantes y manteniendo a los maestros en las aulas”, dijo Torres-Hill.

Torres-Hill dijo que espera que este pueda ser el comienzo de otros esfuerzos de reclutamiento ampliados. Las Escuelas Públicas de Hartford también reclutaron a cuatro maestros de la República Dominicana. También se han asociado con Jamaica y es posible que incluso traigan profesores de Brasil.

Mientras el distrito se prepara para el comienzo de otro año escolar, Vera dijo que está emocionada de enseñar y aprender de otra clase de estudiantes.

“Los niños de primer grado son absolutamente honestos, lo cual es a la vez divertido y aterrador, pero aprender sobre sus vidas, sus familias y sus interacciones y ver cómo crecen es una locura”, dijo Vera. “Fuiste parte de su vida y ese impacto importa. Entonces, lo que elijas hacer con él es importante. Entonces espero que el año que tenga con ellos, o ese momento que tenga con ellos, los haga felices y les ayude a crecer”.