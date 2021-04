Massachusetts reporta 2,912 nuevos casos de coronavirus y 43 muertes en los últimos dos días

Los funcionarios de salud de Massachusetts informaron el lunes de otros 2,912 casos de COVID-19 y 43 nuevas muertes en los últimos dos días, y algunos expertos dijeron que es posible que ya haya llegado una cuarta ola de la pandemia.

La actualización sitúa el total de casos confirmados en 607,967 y el número de muertos en 16,981, según el Departamento de Salud Pública de Massachusetts. Otras 344 muertes se consideran probablemente relacionadas con COVID-19.

El promedio de casos positivos del estado es de 2.36%. Esa cifra había estado por debajo del 2% tan recientemente como el 16 de marzo.

Debido al domingo ser Día de la Pascua, se publicaron números del domingo y lunes juntos.

A pesar de que un número creciente de residentes de Massachusetts se vacunan contra el coronavirus, los casos de COVID-19 en el estado continúan aumentando.

La cantidad de comunidades de Massachusetts con mayor riesgo de transmisión del coronavirus casi se ha duplicado después de haber aumentado las últimas dos semanas. Los datos de coronavirus pueblo por pueblo publicados el jueves mostraron 55 comunidades en la zona roja de alto riesgo, frente a 32 la semana pasada y 20 la semana anterior.

Esto ocurre mientras Bay State se prepara para reabrir completamente las escuelas primarias para el aprendizaje en persona el lunes. Las comunidades que han recibido exenciones del estado están exentas de la orden.