Fallece niña que resultó gravemente herida durante incendio en East Boston

Una niña que resultó gravemente herida durante un voraz incendio en East Boston, ha muerto, dijo el martes la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Suffolk.

Vecinos de la familia de la pequeña, quienes habían estado dando apoyo a la madre, compartieron la noticia la pasada semana con Telemundo Nueva Inglaterra, sin embargo, no fue hasta ahora que la información fue confirmada por la fiscalía de distrito.

“Ahí estamos apoyándola lastimosamente acaban la mala noticia que falleció la niña”, dijo Guillermo Mendoza a Telemundo la semana pasada.

Ellos comentaron en esa ocasión que hablaron con la madre y se desmayó al enterarse de la noticia.

“Está destrozada, destrozada, no tiene palabras, destrozada. Pero, bueno, no tengo palabras eso no tengo palabras para expresarte tampoco lo que yo siento”, dijo Duvis Urueta.

El incidente ocurrió el 2 de abril en un edificio multifamiliar en Meridian Street.

Otra persona también murió durante, dijo el Departamento de Bomberos de Boston. Su nombre no fue revelado de inmediato.

Otras cuatro personas fueron rescatadas del edificio y un bombero sufrió heridas leves mientras luchaba contra las llamas. Unas 30 personas fueron desplazadas.

El incendio ocurrió alrededor de las 5 a.m. en Meridian Street y se extendió hasta el edificio adyacente, dijo el Departamento de Bomberos de Boston. La proximidad de las casas provocó que las llamas se extendieran a la casa de al lado y al edificio de atrás, dijeron las autoridades.

Muchos de los afectados por esta tragedia habían expresado en los pasados días que no tenían donde vivir, y estaban desesperados.

El comisionado de bomberos de Boston, Paul Burke, dijo que los daños causados por el incendio se estiman en $5 millones para los tres edificios.

El incendio permanece bajo investigación.