Nombran al primer capitán latino y primer sargento negro en Lowell

La Policía de Lowell, Massachusetts nombró al primer Capitán Latino y al primer Sargento Negro en la historia del departamento.

La recién nombrada Capitán Marisol Nobrega celebró este nuevo cargo haciendo honor a sus raíces puertorriqueñas.

“Me siento muy humilde y muy agradecida por esta oportunidad”, dijo Nobrega, agregando que está sorprendida de que haya tomado tanto tiempo. Sobre todo porque Lowell es una de las ciudades más diversas del estado, con más del 40 por ciento de sus residentes de hogares asiáticos, hispanos o negros.

“Es importante para ellos ver que sí tienen un representante en el departamento que puede relacionarse con sus problemas y cualquier calidad de vida con la que quieran hablar, alguien en que puedan confiar” dice.

El Capitán Nobrega es una veterana de 25 años en el departamento y ha vivido en Lowell durante más de 4 décadas. Se graduó de UMass Lowell con una licenciatura y una maestría. Logros que Nobrega dice que no podría haberlo alcanzado sin el apoyo de su esposo, sus tres hijos y sus nietos, “esto es para ellos”, dijo.

¡Y Nobrega no fue la única que hizo historia! La sargento Nadja Peace es la primera sargento negra de la policía de Lowell, ¡es abrumador, estoy muy feliz!", dice Peace.

La Sargento Peace tiene maestrías y títulos en derecho y fue madre soltera durante sus primeros años como oficial de policía.

“En mi cultura mucha gente lo ve como un techo de cristal y es muy difícil romper ese techo de cristal pero no es imposible”, dijo.

Ha pasado 24 años en el departamento y dice que comprende de primera mano las luchas que enfrenta su comunidad, “ellos pueden creer que no son escuchados, pero me alegra que me hayan dado la oportunidad de sentarme a la mesa y con esperanza tomar algunas decisiones que mejorarán a la comunidad”, dice.

Mientras tanto, la capitana Nobrega dice que espera inspirar al menos a un niño, enfatizando que cualquier cosa es posible, independientemente de tu camino, indicando que abandonó la escuela secundaria y luego recibió su GED.

Tanto el capitán Nobrega como la sargento Peace hablan más de un idioma, entre ellos inglés y español y dicen que esto ha sido fundamental en sus funciones, especialmente a la hora de construir relaciones con su comunidad, algo que dicen está al frente de sus nuevas responsabilidades.