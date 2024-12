Nuevas leyes entran en vigor en Massachusetts, Connecticut, Rhode Island y New Hampshire en 2025

Varios estados en Nueva Inglaterra reciben el año nuevo con leyes que entrarán en vigor a lo largo de 2025 sobre temas como beneficios para conductores de viajes compartidos, períodos de licencia familiar, salarios, y muchos más.

A continuación las nuevas regulaciones que debe esperar en Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New Hampshire, Vermont y Maine a partir de enero.

MASSACHUSETTS

Conductores de Uber y Lyft recibirán nuevos beneficios en Massachusetts a partir del Enero del 2025. Tras una demanda de la Fiscalía General de Mass. si realizó viajes con la aplicación Uber o Lyft Driver entre el 14 de julio de 2020 y el 2 de julio de 2024, puede calificar para la indemnización que empezará a ser reembolsada el 1 de junio del 2025.

Otro de los cambios que vienen debido a esta demanda, es el límite de ingresos de un conductor que aumentará anualmente en un 3 % o la tasa de inflación, a partir del 15 de enero de 2025, así como el pago por enfermedad que equivaldrá a una hora de pago por enfermedad por cada 30 horas de tiempo contratado.

A partir del 30 de enero de 2025, Lyft y Uber también deberán pagarán la mitad de la tasa de licencia médica familiar remunerada para contratistas independientes (0,44 % de las ganancias, sin incluir las propinas) a cada conductor.

Ley relativa a la transparencia de los rangos salariales también entra en vigencia este año en octubre, requiriendo a los empleadores de Massachusetts con 25 o más empleados deberán revelar los rangos salariales y proteger el derecho de los empleados a solicitarlos. La legislación también requiere que los empleadores públicos y privados con 100 o más empleados presenten informes de datos salariales al estado, que luego serán publicados a través de informes salariales agregados por la Oficina Ejecutiva de Trabajo y Desarrollo de la Fuerza Laboral.

Otra de las importantes disposiciones que entran en vigor el 1 de enero 2025 es la ley "Patient First" o pacientes primero en español, la cual promueve la transparencia de precios para un sistema de atención sanitaria resiliente que priorice a los pacientes, a través de cambios significativos en las leyes de atención médica del estado.

La ley exige que los proveedores de atención médica informen a los pacientes cuánto pagarán por las estadías hospitalarias planificadas, los procedimientos médicos, los servicios de atención médica y las derivaciones, según el plan de seguro médico específico del paciente. También autoriza al Departamento de Salud Pública de Massachusetts (MDPH) a multar a los proveedores que no cumplan con una multa de hasta $2500 por cada caso de incumplimiento.

También se esperan cambios en el monto máximo del beneficio semanal y las tasas de contribución de empleados en Massachusetts. A partir del 1 de enero de 2025, el monto máximo de beneficio semanal que puede recibir en beneficios de Licencia médica y familiar remunerada de Massachusetts será $1,170.64 por semana.

RHODE ISLAND

En Rhode Island, una de las leyes relevantes que entran en vigencia en 2025 es el aumento progresivo del sueldo mínimo de empleados. Según la Ley General de RI §28-12, el salario mínimo aumentó de $13, a $14 en 2023, y 2024, y en 2025 el aumento llega a $15 por hora.

En julio del 2024 también se aprobó una enmienda a la ley para ampliar licencia por maternidad y cuidado de personas mayores en Rhode Island. La ley patrocinada por la líder de la mayoría en el Senado, Valarie Lawson, y el representante Joshua J. Giraldo amplía el programa de Seguro para Cuidadores Temporales (TCI) de Rhode Island de seis a ocho semanas, lo que permitirá a los nuevos padres más tiempo para la licencia parental y a los cuidadores más tiempo para cuidar a un familiar gravemente enfermo.

El 1 de enero de 2025 también entra en vigencia una ley sobre los beneficios a veteranos que exige a los empleadores del estado con más de cincuenta (50) empleados que exhiban un cartel que contenga información básica sobre los beneficios y servicios para veteranos, que sería creado y distribuido por el Departamento de Trabajo y Capacitación en consulta con la Oficina de Servicios para Veteranos.

CONNECTICUT

En Connecticut también hay cambios en los días remunerados por enfermedad. El gobernador Ned Lamont firmó en mayo una ley que amplía las leyes de días de enfermedad remunerados de Connecticut para incluir a más trabajadores.

Las ley actual en Connecticut requieren que los empleadores con más de 50 empleados que en su mayoría trabajan en ocupaciones específicas de venta minorista y servicios (como trabajadores de servicios de alimentos, trabajadores de atención médica y otros) proporcionen a sus empleados hasta 40 horas de licencia por enfermedad remunerada al año. Esta nueva legislación firmada por el gobernador Lamont amplía esta cobertura a los trabajadores de casi todas las ocupaciones, no sólo a aquellos en empleos minoristas y de servicios.

También habrá cambios en las leyes de regulación de cannabis. A partir del 1 de enero de 2025, la nueva ley exigirá que los productos de cáñamo con un contenido moderado de THC se vendan en empresas de cannabis autorizadas o en personas autorizadas por el Departamento de Protección al Consumidor.

Otra ley que entra en vigor favorece a las víctimas de violencia doméstica es la Ley de deuda forzosa, que consiste en cargos excesivos en las tarjetas de crédito que algunos abusadores imponen a sus ex cónyuges o parejas. La ley establece nuevas obligaciones para las agencias de cobro, incluida la suspensión de las acciones durante 60 días mientras se revisan los detalles de los casos.

El sueldo mínimo también aumentará en Connecticut a partir del 1 de enero de 2025 a $16,35 la hora. El cambio es requerido por una ley estatal que el gobernador Lamont firmó en 2019 (Ley Pública 19-4) que vincula el salario mínimo del estado con indicadores económicos, específicamente el cambio porcentual en el índice de costo de empleo federal. Según esa ley, el salario mínimo debe ajustarse cada año en función del cálculo del índice de costo de empleo del Departamento de Trabajo de los EEUU.

NEW HAMPSHIRE

A partir del próximo año, los residentes de New Hampshire se verán afectados o beneficiados de varias normativas, entre ellas una ley de protección de datos y descansos para las madres lactantes, entre otras.

A continuación te contamos algunas de las normativas más importantes que entran en vigor el próximo año.

A partir del 1 de julio de 2025, todos los empleadores de New Hampshire con 6 o más trabajadores deberán proporcionar a las empleadas lactantes descansos de lactancia no remunerados de 30 minutos por cada tres horas de trabajo.

La nueva ley también requerirá que los empleadores proporcionen a las mujeres un espacio adecuado en el lugar de trabajo para la lactancia.

Esta nueva ley estatal sigue la Ley federal PUMP de 2022, que también requiere que los empleados de todo el país proporcionen un tiempo de descanso razonable y un espacio privado para las empleadas que amamantan durante el primer año de vida de un bebé.

Otra nueva ley para los residentes de New Hampshire inicia a partir del 1 de enero de 2025 y es la Ley de Privacidad de Datos de New Hampshire que creará un nuevo conjunto sustancial de derechos del consumidor para los habitantes deL Granite State cuyos datos personales sean controlados y procesados ​​por empresas que se dedican al comercio en New Hampshire.

Los consumidores de New Hampshire tendrán derecho a:

Confirmar si una empresa controla o procesa sus datos personales;

Corregir cualquier inexactitud en sus datos personales que estén siendo procesados ​​por las empresas;

Exigir la eliminación de los datos personales obtenidos de ellos o sobre ellos;

Obtener una copia de sus datos personales que estén siendo controlados o procesados ​​por la empresa en un formato portátil y legible;

Excluirse del procesamiento futuro de sus datos personales con fines de publicidad dirigida, venta de datos personales o elaboración de perfiles

La ley establece sanciones significativas de hasta $100,000 para las empresas cubiertas que no cumplan con los derechos del consumidor identificados anteriormente.

También entran en vigor unos cambios en la ley de manutención de los hijos.

Los legisladores de New Hampshire modificaron la ley para determinar la manutención de los hijos en ciertos casos, creando definiciones nuevas y modificadas sobre los costos de cuidado de los hijos, el tiempo y los horarios de crianza y los ingresos.

El Proyecto de Ley de la Cámara de Representantes 1564, al modificar la RSA 458-C-5, también aumentó la reserva de autosuficiencia y revisó las pautas para la manutención de los hijos en función de los ingresos de los padres y el horario de crianza.

Entre otros puntos, la nueva normativa establece que:

El tiempo de crianza aproximadamente igual se define como un cronograma de crianza en el que “cada padre tiene tiempo de crianza durante más del 40% del cronograma de crianza anual”.

El tiempo de crianza sustancialmente compartido se define como un cronograma en el que “cada padre tiene tiempo de crianza durante más del 35% del cronograma de crianza anual”.

Estos cambios entran en vigencia el 1 de enero de 2025. Para leer los detalles de esta ley, haz clic aquí.

También hay un cambio para las personas que vendan casas en New Hampshire, pues deberán notificar a los compradores sobre la posibilidad de contaminación del agua con sustancias químicas PFAS.

Se ha vinculado a esas sustancias químicas artificiales con efectos adversos para la salud, incluidos ciertos tipos de cáncer. En 2025, se añadirán a otras notificaciones obligatorias que los agentes inmobiliarios deben proporcionar a los compradores de viviendas: radón, plomo y arsénico.

Las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS) son un grupo de agentes químicos sintéticos muy resistentes que se utilizan en muchas industrias, como la textil, la automotriz, la electrónica, la construcción, el procesado de alimentos, y la lucha contra incendios.

Se han encontrado casos de contaminación por PFAS en todo New Hampshire, especialmente cerca de una planta de fabricación de Saint-Gobain cerrada en Merrimack y en la antigua base aérea Pease en Portsmouth.

MAINE

Hay buenas noticias para los residentes de Maine. A partir del próximo año, el salario mínimo aumentará como parte del paquete de leyes que entrarán en vigor en 2025.

El salario mínimo estatal en Maine aumentará de $14.15 a $14.65 por hora a partir del 1 de enero de 2025. El salario mínimo para los empleados de servicios será de $7.33 por hora.

La ley de Maine, modificada por referéndum ciudadano en 2016, exige ajustes anuales al salario mínimo en función del índice del costo de vida (CPI-W) para la región noreste. Entre agosto de 2023 y agosto de 2024, hubo un aumento del 3.6 por ciento en el CPI-W.

Además del salario mínimo, el nuevo "salario de propinas", o salario mínimo de los empleados de servicios será de $7.33 por hora. El empleador debe poder demostrar que el empleado recibe al menos el salario mínimo de $14.65 por hora cuando se combinan el salario directo y las propinas al final de la semana. La cantidad de propinas necesarias para calificar como empleado de servicios aumentará de $179 por mes a $185 por mes.

El programa de Licencia médica y familiar remunerada (MPFML, por sus siglas en inglés) comenzará el 1 de enero de 2025.

¿En qué consiste? Los empleados elegibles podrán tomar hasta 12 semanas de licencia remunerada por año por motivos médicos, familiares o de seguridad. Los empleadores y los empleados contribuirán cada uno con el 0,5 % de sus salarios para financiar el programa. Los beneficios comenzarán a estar disponibles el 1 de mayo de 2026.

Aunque está previsto que los beneficios comiencen el 1 de mayo de 2026, las contribuciones a la nómina comenzarán en 2025 para dar tiempo a acumular fondos suficientes para pagar los beneficios y las operaciones del programa.

Si tienes dudas sobre esta ley, puedes hacer clic aquí.

El estatuto del estado de Maine reconoce la exención de las horas extras para las personas que trabajan en una "capacidad ejecutiva, administrativa o profesional de buena fe".

El umbral salarial para que los empleados administrativos califiquen para la exención aumentará de $42,450.20 por año a $43,951 por año, a partir del 1 de enero de 2025.

Tanto la ley de Maine como la federal utilizan una prueba de tres puntos para determinar si un empleado está exento de las disposiciones de horas extras de la ley.

VERMONT

Vermont también verá un aumento en el salario mínimo como parte de las nuevas leyes que entran en vigor para 2025.

El Departamento de Trabajo de Vermont ha anunciado un aumento del salario mínimo estatal. A partir del 1 de enero de 2025, el salario mínimo estatal aumentará de $13.67 a $14.01 por hora, lo que corresponde un aumento del 2.5%.

Este ajuste anual también afecta el salario mínimo de los empleados que reciben propinas. A partir del 1 de enero, este aumentará de $6.84 a $7.01 por hora.

En los casos en que el empleado no recibe lo suficiente en propinas durante una semana laboral para igualar el salario mínimo estándar por hora, el empleador está obligado a pagar la diferencia para garantizar que el empleado que recibe propinas sea compensado con el monto del salario mínimo sin propinas.

Los empleadores con cinco o más trabajadores deberán incluir la remuneración o el rango de remuneración en cualquier anuncio de una vacante de trabajo en Vermont.

El rango de remuneración significa el salario mínimo y máximo anual o el salario por hora para una vacante de trabajo que el empleador espera, de buena fe, pagar por el trabajo anunciado cuando se publique el anuncio.

Los anuncios para trabajos con propinas deben revelar el salario base o el rango de salarios base. “Salario base” significa el salario por hora que un empleador paga a un empleado que recibe propinas y no incluye las propinas del trabajador.

A partir del próximo año, será más fácil obtener una prueba de detección de cáncer colorrectal cubierta por el seguro en Vermont.

En este momento, la ley estatal solo exige que el seguro médico cubra la prueba de detección para personas de 50 años o más y que se consideren de alto riesgo de padecer la enfermedad debido a antecedentes familiares o a que han tenido cáncer colorrectal o síntomas relacionados anteriormente.

Pero a partir del 1 de enero, Vermont exigirá que la cobertura del seguro médico se ajuste a las pautas de detección de cáncer colorrectal más recientes del Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de EEUU, el cual recomienda la prueba de detección para adultos de 45 años o más que tengan un riesgo promedio.