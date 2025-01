Los Patriots presentan formalmente a Mike Vrabel como entrenador

En una semana, los New England Patriots han pasado de no tener entrenador en jefe a tener uno nuevo, ya que los Pats han elegido al miembro del Salón de la Fama y ex apoyador Mike Vrabel para dirigir el equipo.

El nuevo capítulo comenzará oficialmente el lunes, cuando los Patriots celebren una conferencia de prensa de presentación al mediodía en el Gillette Stadium. Puedes verla en vivo en el reproductor de video que se encuentra arriba.

Es un capítulo que muchos han estado esperando.

Esto marca el regreso de Vrabel a Nueva Inglaterra, solo que esta vez no estará golpeando a los jugadores entre las líneas. Estará al margen y la esperanza es que se quede por muchos años más.

Pasó de ser agente libre a ser el jefe de Foxboro, pero el año pasado, todavía estuvo en el juego mientras trabajaba como consultor para Cleveland. Antes de eso, estuvo cinco años en Tennessee, donde obtuvo un récord de 54-45. Obtuvo ese trabajo debido a su trabajo con los Houston Texans y los Ohio State Buckeyes.

Vrabel jugó como apoyador para los Patriots de 2001 a 2008, ganando tres Super Bowls en 2002, 2004 y 2005.

Fue incluido en el Salón de la Fama de los Patriots en 2023.

Exjugadores y fanáticos están celebrando su regreso al equipo.

"Será el líder que defina claramente el equipo y no creo que acepte este trabajo a menos que se le haya expresado que tendrá el control sobre esta plantilla y sobre las decisiones importantes que se tomen", dijo el ex mariscal de campo suplente Matt Cassel.

