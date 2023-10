“La prisión está llena de gente inocente”: personas condenadas injustamente exigen remuneración económica en Mass.

El lunes se conmemora el Día Internacional de la Condena Injusta, por ello un grupo de Personas liberadas y exoneradas se reunieron en la Casa Estatal de Massachusetts en Boston para pedir una remuneración económica.

Los injustamente condenados y sus familias abogan por un Proyecto de Ley que les permita acelerar una compensación tras años en la cárcel.

“La prisión está llena de gente inocente y nosotros tenemos que pelear por esas vidas”, dijo Jessenia Valentín, hija de ex condenado.

Valentín creció con su padre tras las rejas, estuvo 33 años en prisión, por un crimen que nunca cometió, “Desde que yo tenía 3 años el me decía “yo no lo hice, yo no lo hice”, dice.

Mientras que Jean Ellis, pasó 22 años en la cárcel siendo inocente. Ellis forma parte de la organización New England Innocence Project, para corregir y prevenir condenas injustas

El padre de Jessenia Valentín, cómo cientos o miles de personas más, lo perdieron todo tras ser encarcelados, “pero cuando él salió no le dieron el dinero ni para sobrevivir ahora en este mundo”, dijo Valentín.

Con un récord criminal en su contra, las opciones para ellos salir adelante, son casi nulas. Valentín asegura que "cuando usted le dice a alguien que estuvo preso, no quiere oír más, no quiere esa gente trabajar con ellos”

La Representante Estatal Samantha Montaño dice que “este proyecto busca que las personas que salgan de la cárcel que fueron inocentes puedan tener acceso a dinero, encontrar casa o trabajo, ahora para ellos no es fácil encontrar esto”

Quienes salen de la cárcel, tienen que buscar un abogado, ir a corte y esperar si un juez se apiada de ellos para recibir una indemnización, por eso piden con celeridad un proyecto de ley que les permita recibir dinero, una vez salgan de prisión.

Jessenia Valentín dice que por 30 años le robaron la vida a su padre, la de sus nietos, y ella espera que lo mínimo que hagan es ayudarlo con dinero.