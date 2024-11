Piden declaración de emergencia para albergar a personas sin hogar durante el invierno en RI

Decenas de manifestantes llegaron el miércoles hasta la Casa del Estado de Rhode Island para pedirle al gobernador que declare un estado de emergencia para ayudar a solucionar la crisis de las personas sin hogar, según reportes de WJAR.

"Esto es un fracaso del liderazgo de arriba hacia abajo", dijo una mujer.

Las temperaturas invernales ya están aquí y los defensores estiman que hay más de 600 personas viviendo a la intemperie sin refugio.

"He trabajado toda mi vida. Tengo 63 años y sigo trabajando y estoy sin hogar y no se está haciendo nada", dijo otro de los asistentes.

Según el Proyecto de Defensa de las Personas sin Hogar de Rhode Island, a fines de septiembre, 1,260 personas estaban en refugios de emergencia y 625 vivían a la intemperie sin refugio en todo el estado, lo que representa casi el doble de personas sin hogar y un aumento del 880 por ciento en las personas sin hogar sin refugio desde 2019.

"Muchas de las barreras para solucionar este problema son la burocracia y las cuestiones regulatorias", dijo Eric Hirsch, quien dirige el Proyecto de Defensa de las Personas sin Hogar de Rhode Island.

Él cree que una declaración de emergencia ayudará a eliminar esa trampa.

"Estuvimos aquí hace tres años pidiendo lo mismo, que la gente que vive a la intemperie tenga techo sobre sus cabezas", dijo. "Es extremadamente frustrante".

En el pasado, el estado ha revelado una "estrategia de refugio de invierno".

El año pasado eso sucedió en octubre, pero a mediados de noviembre, no se anunció ningún plan.

"Creo que el plan es una continuación de años anteriores", dijo el gobernador Dan McKee cuando se le preguntó sobre la discrepancia.

No podía garantizar que todos los que quieran una cama en un refugio este año la tengan.

"Esperaba que eso haya sucedido, y muchos de los proveedores también son muy activos en ese espacio. Nunca es 100% seguro que se logrará lo que se acaba de decir, pero lo lograremos, haremos todo lo posible para lograrlo", dijo.

Sobre el llamado a la declaración de emergencia el gobernador no se comprometió, dijo WJAR.

"Los refugios para paletas estarán en funcionamiento y escucharemos a los defensores", dijo McKee. "Espero que realmente reconozcan el trabajo que hemos estado haciendo en los últimos años. Nadie ha invertido más dinero en ese tema o más recursos en ese tema que yo".

Terminados en abril, el gobernador ha dicho repetidamente que estarán listos para albergar a las personas antes del invierno, pero aún no se ha anunciado una fecha de apertura.

"Hay muchos trámites de permisos que deben realizarse y no podemos obviar los problemas de seguridad y de incendios que se están abordando. No fue un escenario perfecto y las complicaciones, como el retraso en la inauguración, demuestran que no es un proceso fácil, pero lo lograremos y lo lograremos antes de que llegue el invierno", afirmó.

Hirsch afirmó que, si bien el invierno no comenzará oficialmente hasta el 21 de diciembre, las frías noches de invierno ya están aquí.

"Anoche hacía 20 grados. El invierno ya está aquí y es una amenaza para la vida de las personas que están afuera, lo que podría salvar al menos a 45 personas", afirmó Hirsch. "La gente no está segura en tiendas de campaña en invierno. ¿Por qué tengo que decir eso? Están mucho menos seguros en tiendas de campaña en invierno que en esos refugios de paletas".