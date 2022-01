Policía actualiza información sobre niña desaparecida hace 2 años en New Hampshire

La policía planea proporcionar una actualización en una conferencia de prensa a las 4 p.m. del lunes sobre la investigación de una niña de 7 años desaparecida a la que se vio por última vez hace dos años.

El domingo, los investigadores registraron una propiedad en Gilford Street en Manchester en relación con el caso, informó el Union Leader. No comentaron sobre lo que estaban buscando o lo que encontraron, si es que encontraron algo.

En una conferencia de prensa el viernes, la policía de Manchester dijo que recibió un informe la semana pasada de que Harmony Montgomery no había sido visto desde fines de 2019. "Las circunstancias que rodearon esta ausencia prolongada son muy preocupantes y están siendo investigadas a fondo", dijo el departamento en un comunicado.

Los detectives han estado investigando "sin parar" desde que se dieron cuenta de que Harmony estaba desaparecida, agregó el departamento. Están trabajando en conjunto con la División para Niños, Jóvenes y Familias del estado y el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados.

"En este momento he dedicado todos los recursos y el personal disponibles para localizar a Harmony. Animo a cualquier persona a que se comunique con el Departamento de Policía de Manchester con cualquier información relevante que nos ayude a localizar a Harmony", dijo el jefe de policía Allen Aldenberg.

Harmony se describe como 4 pies de altura, pesa alrededor de 50 libras, con cabello rubio, ojos azules y anteojos.

La última vez que fue vista, dijo Aldenberg, fue durante una llamada de servicio de la policía de Manchester en octubre de 2019 en una residencia en la ciudad.

"Para nosotros tener un retraso de dos años, eso es extremadamente preocupante", dijo. "Eso no es algo que nos suceda de forma regular. No sucede todos los días".

Aldenberg dijo que los investigadores han hablado con "muchos miembros de la familia", pero no revelaron si eso incluye a sus padres o quién fue el que informó de su desaparición. Dijo que la última vez que la inscribieron en la escuela fue en Massachusetts.

No se ha emitido ninguna Alerta Amber, dijo, porque los investigadores no han alcanzado el umbral para emitir una, dado que no hay información específica sobre con quién podría estar Harmony o el vehículo en el que podría estar.

Cualquier persona que tenga información sobre su paradero debe llamar a la policía de Manchester al (603) 668-8711 o al investigador principal, el detective Jack Dunleavy, al (603) 792-5561. También se pueden llamar pistas anónimas al Manchester Crimeline (603) 624-4040.