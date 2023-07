Potente sistema trae gran posibilidad de inundaciones repentinas a Nueva Inglaterra

Estamos entrando en las horas críticas a medida que un potente sistema meteorológico se mueve a través de Nueva Inglaterra. Llevará el potencial de inundaciones repentinas durante todo el lunes.

El domingo trajo lluvias e inundaciones generalizadas desde el norte de Nueva Inglaterra hasta Nueva Jersey. Entre cuatro y ocho pulgadas de lluvia cayeron en el este de Pensilvania y Nueva Jersey. Debido al movimiento de avance general y la orientación del complejo de tormentas, el sur de Nueva Inglaterra se salvó en gran medida el domingo. Sin embargo, no se puede decir lo mismo del lunes.

A medida que se acerca el frente, ya tendremos una envergadura bastante amplia de chubascos y lluvias torrenciales desde el sur de Vermont hasta el centro de Massachusetts. Es probable que tengamos inundaciones repentinas temprano en la mañana desde el condado de Windham, Vt., y justo al otro lado de la frontera estatal hacia el condado de Cheshire, New Hampshire, cuando la lluvia comience a caer cerca de las 7:00 a.m.

Las tormentas eléctricas del domingo arrojaron fuertes lluvias a través de la región de Monadnock, como 2.15 pulgadas de lluvia en Keene. Esto ha sentado las bases para un suelo saturado a supersaturado, y el suelo tendrá dificultades para absorber cualquier humedad adicional.

Es en ese punto que el nivel superior bajo se está moviendo, lo que probablemente provocará lluvias intensas más generalizadas, lo que generará un alto riesgo de inundaciones en todo el norte de Vermont y el valle de Champlain. Si bien la amenaza cambiará y posiblemente disminuirá durante la noche del lunes, no disminuye por completo hasta justo antes del amanecer del martes por la mañana.

¿CUÁNDO EMPIEZA LA LLUVIA?

En el sur de Nueva Inglaterra y Boston Metro, la lluvia generalizada comenzará justo antes de las 8:00 a.m. del lunes. No nos enfrentamos a las graves inundaciones por una serie de razones. En primer lugar, la importante lluvia del domingo se desplazó hacia nuestro norte. Así que el suelo no ha estado demasiado estresado por la lluvia últimamente. Las lluvias más fuertes también se desplazan hacia el norte y el oeste.

Lo que será motivo de preocupación para las áreas entre Worcester y la Interestatal 495 es la fuerte lluvia que llega el lunes por la tarde. Se producirán tormentas eléctricas más fuertes entre Franklin, Norwood, Framingham y Northbridge alrededor de las 2:00 p.m. Boston debería ver aguaceros moderados entre la 1:00 p.m. y las 6:00 p.m., y la mayor parte de la actividad disminuye después de las 9:00 p. m. Las comunidades costeras del Cabo y las islas no están alejadas de la lluvia, pero deberían estar a salvo de lo peor de la amenaza de la tormenta.

Debido a la naturaleza de la saturación de la lluvia, los árboles caídos y las líneas eléctricas se convierten en una preocupación; específicamente donde los fuertes vientos corresponden a aguaceros. Aunque no esperamos vientos severos generalizados, la lluvia aflojará los suelos, lo que debilitará las raíces de los árboles más viejos y podridos, lo que aumentará la amenaza de que los árboles se caigan. Así que esté atento a las líneas eléctricas caídas. Si se encuentra con un cable caído, trátelo como si estuviera vivo... aún podría transportar una corriente y causar una electrocución.

POSIBLES RETRASOS EN EL AEROPUERTO

Los retrasos y cancelaciones en los aeropuertos probablemente también aumentarán el lunes. Casi 2,000 vuelos fueron cancelados dentro, hacia o desde los Estados Unidos según FlightAware.com. Específicamente de los principales centros del noreste como Newark, JFK y LaGuardia. Las aerolíneas están tratando de ponerse al día desde el domingo, y el mismo sistema de tormentas estará en nuestro cabello hoy, lo que dificultará aún más que los vuelos salgan y aterricen a tiempo.

Lo que influirá y limitará la amenaza de tormenta del lunes son las temperaturas más frías. Con poco sol y una amplia cobertura de nubes, el ambiente comenzará mucho más fresco que ayer. La lluvia del domingo también ha ayudado a ese enfriamiento. Dicho esto, las áreas que ven el sol expuesto, especialmente a medida que se acerca el frente, deben estar en guardia ante una amenaza de tormenta un poco más fuerte a media tarde o al anochecer.

¿CUÁNTA LLUVIA?

Se espera que los totales de lluvia se acerquen a una pulgada para MetroWest y disminuyan hacia el este. Al oeste de eso, con el terreno, esperamos que los totales alcancen un máximo de cerca de 2" para el centro de Massachusetts.

Las zonas de construcción donde el flujo natural y el drenaje de agua han sido alterados, verán que el agua comienza a acumularse. Las áreas de la topografía también inducirán lluvias y aguaceros más fuertes. Las áreas en terreno montañoso donde existen cruces de agua baja serán peligrosas para cruzar y potencialmente mortales en situaciones de lluvia intensa.

Las carreteras y las intersecciones con agua estancada o corriente deben evitarse a toda costa, especialmente hoy en día, con fuertes aguaceros tropicales sobre nuestras cabezas.

Mantente al tanto sobre las condiciones del tiempo y sigue las alertas meteorológicas con el equipo de Primera Alerta de TELEMUNDO NUEVA INGLATERRA. Descarga el app para iPhone aquí y para Android aquí.