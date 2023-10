Reconocido el gran legado de los Borinqueneers en Connecticut

Eran conocidos como los Borinqueneers, un grupo de soldados que se unieron al ejército estadounidense desde Puerto Rico y defendieron a la nación durante múltiples guerras.

Los hombres del 65.º Regimiento de Infantería formaban parte de la única unidad hispana segregada totalmente del Ejército. Desde la creación del regimiento en 1899, sirvieron con orgullo a pesar de que en ocasiones enfrentaron discriminación racial y otros desafíos.

Los Borinqueneers también tienen muchas conexiones con Connecticut.

“Una página y otra página”, dijo Celestino Córdova, sargento mayor retirado del Ejército, hojeando periódicos guardados.

Sus recuerdos, narrados en los artículos recortados y capturados en fotografías, resaltan sólo algunos de los servicios de Córdova al país.

"Cuando entré al ejército estaba muy orgulloso", dijo.

Ahora vive en New Haven, pero Córdova creció en el pequeño pueblo costero puertorriqueño de Patillas. Dice que sorprendió a sus padres cuando se alistó poco después de graduarse de la escuela secundaria.

“No fui a mi casa. Me fui a la Capital, San Juan”, dijo.

Se unió a las filas del 65.º Regimiento de Infantería del Ejército de los EEUU, compuesto por todos soldados de Puerto Rico y también conocidos como los Borinqueneers.

“Borinquen” es el nombre que los taínos nativos de Puerto Rico usaron para la isla. Los “eers” vinieron de los Bucaneros, que eran piratas españoles.

Después del entrenamiento básico, Córdova participó en la Guerra de Corea. Recuerda haber vivido con otras personas en una tienda de campaña.

"Cinco hombres en una tienda de campaña", dijo.

El momento más impactante, dijo, fue la pérdida de aproximadamente 50 hermanos de armas.

"El momento más impactante fue que la Compañía K perdió un pelotón completo", dijo Córdova.

Su carrera militar duró ocho años en la década de 1950, cuando Córdova ascendió al rango de sargento mayor.

“Él vigilaba las aguas para ver qué estaba haciendo el enemigo”, dijo Talia Aikens-Nuñez, autora de “The Men of the 65th: The Borinqueneers of the Korean War”.

Aikens-Núñez pasó horas entrevistando a Córdoba para su nuevo libro, recién publicado en mayo. Pero escribir este libro también es algo personal para la autora de New Haven.

“Al abuelo de mi marido, se lo dediqué”, dijo, señalando la dedicatoria a “Tata”, como lo conocía su familia. Rubén Rosas también fue Borinqueneer.

“Quería que mis hijos conocieran esta rica historia y no podía encontrarla en los libros”, dijo Aikens-Nunez. “Entonces mi esposo dijo: 'Bueno, supongo que tienes que escribir uno'”.

Su esposo, Paul Núñez, dice que las historias de su abuelo Rubén eran escasas.

“Una foto de mi abuelo”, dijo, hojeando su teléfono. “Una bandera que le fue entregada a la familia cuando falleció”.

Sin embargo, dice que las pequeñas anécdotas ofrecen una idea del sacrificio.

“Le lanzaron un misil o una granada al camión en el que iba y resultó gravemente herido”, dijo Núñez. "Casi pierde la vida en Corea".

Núñez dice que las conversaciones también arrojan luz sobre la discriminación racial que enfrentó la única unidad hispana segregada del Ejército.

“Desde cosas sistémicas, como que les quiten las raciones de arroz y frijoles como castigo, hasta la intervención masiva en los tribunales”, dijo Núñez.

Es un tema que Aikens-Núñez detalla en su libro. En 1952, 91 soldados fueron sometidos a consejo de guerra y encarcelados por no haber asumido lo que consideraron una misión suicida.

“Experimentaron un trato diferente”, dijo Aikens-Núñez.

El ejército pronto los perdonó, pero muchos soldados murieron esperando una exoneración más amplia para limpiar sus nombres.

“Es historia estadounidense”, dijo Núñez. “El compromiso, el sacrificio y, en definitiva, también la traición”.

Desde anécdotas perdidas plasmadas por escrito hasta la historia grabada en piedra en el monumento a los Borinqueneers en New Britain.

“Los cascos representan guerras diferentes”, dijo el representante estatal Bobby Sánchez, (D) Distrito 25 de Nueva Bretaña. "Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra de Corea, Guerra de Vietnam".

El monumento a los Borinqueneers celebra un gran encuentro con el diputado Sánchez, gracias a otra conexión familiar. Dos de sus tíos de Puerto Rico sirvieron en el 65.º Regimiento en la Guerra de Corea.

"No fueron sólo los soldados en suelo estadounidense los que pelearon esta guerra", dijo el representante Sánchez. "Tuvieron el honor de viajar miles de kilómetros al extranjero para librar una guerra que en realidad no estaba en su tierra".

Mientras los veteranos de Connecticut presionaban a los líderes estatales para que se rindiera un homenaje permanente a la última unidad segregada del Ejército antes de que se integraran los militares, el representante Sánchez jugó un papel fundamental en la construcción del monumento a los soldados latinos.

A una inauguración en 2017 le siguió un corte de cinta el año siguiente que atrajo a miles de personas.

“Por supuesto, pusieron la medalla de oro de honor que se otorgó a los Borinqueneers”, dice el representante Sánchez sobre el monumento, diseñado por el New Britain Latino Council.

Es un homenaje que el mundo debe presenciar.

Viene acompañado de un honor tangible para cada borinqueneer vivo, uno que Córdova esperó más de 60 años para recibir. En 2014, se unió a sus compañeros soldados en Washington, DC cuando el presidente Barack Obama firmó un proyecto de ley en honor a los Hombres del 65.

“Ese fue el bolígrafo con el que firmó, la ley”, dijo Córdova, sacando el bolígrafo de sus pertenencias.

Ese día, el presidente Obama entregó a cada hombre la rara Medalla de Honor de Oro del Congreso, que Córdova también guarda en su casa de New Haven.

“Lo tengo”, dijo, sacando la brillante medalla junto con sus otros elogios militares.

Borinqueneers, reconocidos después de décadas por su valentía en la primera línea de nuestro país, mientras encarnan con orgullo nuestra herencia hispana.