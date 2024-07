Registran propiedad de NH en relación con caso de personas desaparecidas en Mass.

Los investigadores registraron una propiedad en Barrington, New Hampshire, el miércoles en relación con un caso de personas desaparecidas que data de hace décadas en Massachusetts.

Un portavoz del fiscal de distrito de Essex dijo que los detectives de su oficina, la policía de Lynn y la policía estatal de New Hampshire estaban realizando una búsqueda como parte de un caso de personas desaparecidas que lleva décadas en el condado de Essex, Massachusetts.

"El fiscal de distrito del condado de Essex, Paul Tucker, quisiera agradecer a la policía estatal de New Hampshire y a la oficina del fiscal general de New Hampshire por su inestimable ayuda", dijo la oficina del fiscal de distrito en un comunicado. "Reconocemos las pérdidas sufridas por las familias con seres queridos desaparecidos y queremos que sepan que no han sido olvidados. Nuestra oficina está comprometida a reexaminar casos antiguos y actuar sobre cualquier pista nueva".

No revelaron ninguna información sobre a qué caso está relacionada la búsqueda.

Otros informes de los medios dijeron que la policía estaba registrando una propiedad privada en Small Road en Ayers Pond. Numerosos vehículos policiales fueron avistados en el lugar.

No se han proporcionado más detalles.