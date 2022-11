Remanentes de Nicole traerán lluvia y vientos a la región al final de la semana

Nicole tocó tierra la madrugada del jueves justo al sur de Vero Beach, en la costa este de Florida, como un huracán de categoría 1.

Después de tocar tierra, la tormenta se degradó a tormenta tropical, con vientos de 70 millas por hora.

Aunque no se acerca a la fuerza del huracán Ian, Nicole está trayendo fuertes vientos, marejadas ciclónicas y fuertes lluvias a Florida el jueves por la mañana. Se ha declarado un estado de emergencia para 45 condados.

¿Podría Nueva Inglaterra ver los impactos de los restos de la tormenta?

Si bien la tormenta se deshace por completo mucho antes de llegar a nuestra región, traerá aguaceros y algunos vientos fuertes en el sistema meteorológico entrante.

Todo apunta a dos olas de lluvia con este sistema de tormentas. El primero llegará el viernes por la noche y terminará antes de la medianoche. El segundo llega hasta el sábado por la mañana. Puede haber aguaceros con cualquiera de los dos lotes, pero esto no parece que cause inundaciones. Se trataría de alrededor de una pulgada de lluvia, totalmente tolerable para nosotros. El viento es un poco más agresivo, pero aun así no será suficiente ni siquiera para apagones dispersos. Las ráfagas comienzan tarde el viernes y continúan durante la noche. Los vientos deberían alcanzar su punto máximo el sábado por la mañana antes de que el frente avance para establecer las cosas para la tarde. Las temperaturas altas alcanzan su punto máximo el sábado en los 70 grados bajos, luego caen después del anochecer del sábado por la noche.

Veremos algunas lluvias con un sistema de clima débil el domingo, junto con aire fresco para llevarnos a la nueva semana.

