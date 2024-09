Renta de un auto casi le cuesta mucho dinero a televidente

Rentar un vehículo fue un tremendo dolor de cabeza que casi le cuesta mucho dinero a Carlos Acosta, de Boston Massachusetts.

Acosta arrendó el auto a la compañía Hertz y lo utilizó sin problemas durante la primera semana, sin embargo, al final de la segunda semana, él notó que Hertz no le cobró por el alquiler, a pesar de que la compañía sí cobró por el servicio durante la primera semana.

MANTENTE INFORMADO Mira sin costo Telemundo Nueva Inglaterra, 24/7, donde quiera que estés. Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Nueva Inglaterra aquí.

"Yo fui allá y le dije lo qué pasaba, que no me estaban sacando el dinero. Entonces dijeron que estaba todo bien, que ya lo dejara así" Explica Carlos, quien confiado en que Hertz procesaría los pagos, siguió utilizando el auto, sin embargo, una mañana al salir de su casa, notó que el vehículo no estaba donde lo dejó.

"Pensé que se robaron el vehículo o la grúa se lo llevó". Por lo que Carlos, con la ayuda de familiares empezaron a averiguar qué fue lo que pasó. Tras pasar varias horas tratando de verificar que el vehículo rentado no fue robado o remolcado por estar mal estacionado, Carlos fue a Hertz y la compañía le confirmó que tenían el auto en su poder.

"Me dijeron que se lo habían llevado por insuficiencia de pago, pero la culpa no era mía" dice Carlos, mientras explica que esa no fue la única sorpresa del día, asegurando que una vez el vehículo estuvo en posesión de la compañía, ellos empezaron a realizar los cobros.

Específicamente, Carlos dice que Hertz retiró de su cuenta 900 dólares más de lo estipulado, además colocaron su nombre en una lista de personas a las que no se les rentaría vehículos.

Así que Carlos contactó nuevamente a Hertz, y dice que durante dos semanas intentó que le devolviera los 900 dólares que le cobraron por tiempo en el que no utilizó el vehículo. Además, solicitó que lo excluyeran de la lista "Eso es lo que más me importaba, el nombre mío". Apunta Acosta.

Sin embargo, de acuerdo con Carlos, Hertz le notificó que no había nada que hacer, que "el caso estaba cerrado”.

Acosta vio como su única alternativa a Telemundo Nueva Inglaterra Responde. Nosotros contactamos a la oficina Corporativa de Hertz y le compartimos la documentación provista por Carlos.

Después de una breve investigación, Hertz reembolsó los 900 dólares adeudados a Carlos y su nombre fue eliminado de lista de bloqueo para renta de vehículos.

"Le recomiendo a las personas que llamen a Telemundo, que Telemundo si resuelve". Concluyó Carlos.

Con respecto a este impase solicitamos un comentario a la oficina corporativa de Hertz, sin embargo, la compañía no nos envió un comunicado.

Si usted atraviesa una situación similar, podemos ayudarle a recuperar su dinero por garantías, servicios no realizados, servicios incompletos, productos no entregados o productos defectuosos y más.

Para realizar una queja en nuestra línea de ayuda al consumidor, Telemundo Nueva Inglaterra Responde, puede llamar al 855-622-1000 y dejar un mensaje de voz con una descripción breve de su caso, y su información de contacto. Le devolveremos la llamada en por lo menos 24 horas. Para agilizar el proceso, puede llenar el formulario en línea.