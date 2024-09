Depósito de efectivo en un cajero casi se convierte en una deuda de miles de dólares

Realizar dos depósitos en efectivo a su cuenta en un cajero automático casi se convierte en una deuda de casi tres mil dólares para Fernando Colombo, de Methuen, Massachusetts.

Colombo narra que primero depositó 2,740 dólares y después 2,840. Asegura que ambos fueron aceptados por el cajero de Bank of America.

"Todo se reflejaba en mi estado de cuenta en la App de Bank of America". Explica Colombo, mientras muestra capturas de pantalla de su teléfono.

Colombo dice que el problema se presenta un mes después, cuando regresa al cajero automático y nota que su estado de cuenta le indica que estaba 1,800 dólares en negativo. Fernando sostiene que esta fue una ingrata sorpresa, ya que después de haber realizado unos pagos recientes, él asumía tener mil dólares a su favor en el saldo.

"Yo me quedé atónito, yo dije '¿Cómo es posible que pase esto?'" Apunta Fernando, quien reaccionó llamando al banco.

Según Colombo, el representante de la institución primero le dijo que el dinero no se depositó y después que el error fue suyo "Al depositar el dinero en dos cajeros distintos" Sin embargo, Fernando insiste en que su estado de cuenta electrónico evidencia de que no fue así. "Y yo le dije no puede ser, porque yo lo hice en el mismo cajero y además la app de Bank of America me está diciendo a mí que yo lo hice en el mismo cajero con casi diez minutos de diferencia".

Cansado de espera y extensas llamadas sin solución para su problema, Fernando contactó Telemundo Nueva Inglaterra Responde, nosotros nos comunicamos con Bank of America, la institución abrió una investigación sobre el caso y en tan sólo dos días, los 2 mil 840 dólares fueron depositados de regreso en la cuenta de banco de Colombo.

"Telemundo responde. Funciona. Me funcionó a mí. Le ha funcionado a mucha gente" Puntualizó Fernando entre sonrisas.

Telemundo Nueva Inglaterra Responde solicitó una declaración a Bank of America en referencia a este problema, sin embargo, mediante un correo electrónico nos notificaron que no tenían más comentarios sobre este asunto.

