Residente de Hartford pasa más de un año reclamando garantía en Mueblería

Una televidente de Hartford, Connecticut compró un juego de muebles de cuero que se deterioraron en cuestión de semanas, y llevan más de un año pidiéndole a la mueblería que honre la garantía.

Hace un año, Carmen Rodríguez fue a la mueblería U.S Furniture en Newington, Connecticut, buscando un nuevo juego de muebles para su hogar. Ella cuenta que antes tenía muebles de tela y que ahora prefiere muebles de cuero, así no lo pensó dos veces y ordenó un set de muebles grises, pero no duraron tanto como esperaba y dice que se empezaron a deteriorar y a perder el color a los 4 meses.

En la tienda le dijeron a Carmen que sus muebles venían con una garantía, y cuando ella regresó a reclamarla, le dijeron que se los iban a buscar. Pero pasaron meses sin devolverle la llamada.

Telemundo Nueva Inglaterra Responde se comunicó con la mueblería por correo electrónico, por teléfono y hasta fuimos personalmente a hablar con el gerente, y la respuesta siempre fue la misma, ellos atribuían la demora del intercambio a los retrasos en la cadena de suministros.

Cuando buscamos el origen de los muebles, en el mismo recibo dice que son distribuidos por Ashley Furniture y decidimos contactarlos con la esperanza de llegar a la raíz del problema, ellos nos dijeron que también se comunicaron con U.S Furniture y la respuesta fue la misma, que entregarían los muebles la próxima semana.

Un mes después U.S Furniture nos envió el siguiente comunicado que dice en parte lo siguiente:

US Furniture desea comenzar disculpándose por cualquier inconveniente que pueda haber ocurrido durante las compras experimentadas por la Sra. Rodríguez aquí en US Furniture. El objetivo final de US Furniture es brindar el mejor servicio posible a cada cliente que ingresa y nos confía su negocio. Desafortunadamente, US Furniture fue, como cualquier otro negocio, víctima de los retrasos y problemas de COVID-19 para brindar el servicio al cliente que US Furniture espera brindar. Desafortunadamente, la Sra. Rodríguez se ha enfrentado a uno de esos retrasos con nosotros y estamos haciendo todo lo posible para conseguirle a la Sra. Rodríguez lo que quiere y dejarla lo más satisfecha posible.

La Sra. Rodríguez nos llamó y afirmó que su producto tenía algunos defectos, US Furniture presentó el reclamo de la Sra. Rodríguez al fabricante para ver qué se puede hacer. El fabricante nos envió piezas para reemplazar las defectuosas de la Sra. Rodríguez, no pudieron enviar el producto real (Loveseat & Recliner) a la Sra. Rodríguez porque los artículos estaban en pedido pendiente. US Furniture le explicó la situación a la Sra. Rodríguez y le dijo que podía reemplazar las piezas defectuosas y mantener el producto en su casa hasta que el fabricante le enviara a US Furniture los artículos nuevos y los reemplazara para la Sra. Rodríguez. La Sra. Rodríguez se negó a cualquier arreglo hasta que llegara nueva mercancía.

US Furniture finalmente recibió los reemplazos para la Sra. Rodríguez y cambiará su producto por uno nuevo el jueves 23/06. US Furniture se disculpa sinceramente por cualquier inconveniente que esto pueda haber causado y no gana absolutamente nada con la demora que enfrentó la Sra. Rodríguez.

US Furniture, como cualquier otro negocio, se está recuperando de los efectos del COVID-19 que causó y afectó al país en todo el país. US Furniture seguirá trabajando para brindar el mejor servicio al cliente y el mayor índice de satisfacción posible, ya que US Furniture valora a todos sus clientes.

Para evitar problemas similares, es recomendable buscar reseñas en línea tanto del producto como de la tienda donde lo compra, pregunte sobre su durabilidad y sobre las mejores prácticas de cuidado.