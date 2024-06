Residente recibe facturas de electricidad semanales que sumaban miles de dólares

En septiembre del año 2023, Cindy Lopez dice que dejó de recibir facturas de National Grid.

“Me decían que yo no debía nada entonces porque no tenía. O sea, no encontraba yo que qué hacer”, dijo Lopez.

Explica que en marzo le instalaron un nuevo medidor de consumo y poco tiempo después le empezaron a llegar cartas de cobro casi todos los días que sumaron unos $2,530 dólares.

“En una semana yo recibí dos facturas, con diferencia de $500 en una factura en otra. La próxima semana recibí dos facturas, una diferencia de $500, $600 dólares. Y yo decía, Pero ¿qué pasó aquí?”, dijo Lopez.

Cindy me dice que dudaba si el consumo que le estaban cobrando era preciso, ya que le estaban cobrando una cifra más alta de lo normal.

“Entonces yo le dije, pero cómo ustedes no se dieron de cuenta que el meter estaba dañado octubre, noviembre, diciembre y se vinieron a dar cuenta ahora… ella no tuvo explicación para darme para atrás. Ella dijo y pues no podemos hacer nada”, dijo Lopez.

Hasta que decidió llamar a Telemundo Nueva Inglaterra Responde, nosotros nos comunicamos con National Grid y aunque ellos no nos respondieron directamente, si se comunicaron de inmediato con Cindy, quien dice que la llamaron haciendo referencia a nuestro correo electrónico.

“Me llamó la manager grande de National Grid para hablar conmigo acerca de mi caso. Yo le explique a ella lo que estaba pasando. Entonces, ella empezó a hacer deducibles de los meses que ellos me estaban facturando. Bueno, de $2,952 que era el bill, ella terminó facturándome $1,081 dólares”, dijo Lopez.

Y es que según Cindy, no le habían descontado créditos que le correspondían por la energía que producen sus paneles solares y por un programa de subsidios.

“Gracias a Dios y a Telemundo Responde mi caso fue solucionado y yo estoy muy a gusto y muy contenta de que, pues servicios como los de ustedes estén para nosotros los consumidores”, dijo Lopez.

Telemundo Nueva Inglaterra Responde solicitó comunicado por parte de National Grid, pero ellos no ofrecieron comentarios más allá de haber resuelto el problema.

