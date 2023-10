Residentes en Rhode Island reportan retrasos para sacar la licencia de conducir para indocumentados

Tras aprobarse este año la emisión de licencias de conducir para indocumentados en Rhode Island, lo que parecía ser una solución, se ha convertido en un dolor de cabeza para muchos.

Encontrar una cita disponible es como aguja en un pajar,

José González tuvo dificultad para sacar su licencia, él es uno de muchos que han puesto sus esperanzas en la reciente ley que permite a los indocumentados en el estado de Rhode Island de tener una licencia de conducir, "Me ha costado mucho sacar mi cita", dijo.

Karen Alzate, Representante Estatal Rhode Island dice que "cuando empezó las licencias en Julio teníamos unas pocas llamadas diciéndonos que no podían obtener las citas para el futuro".

Pero el problema estaba por agravarse, "cuando nos dimos cuenta de eso llamamos a la oficina de motor y vehículos y nos dejaron saber que es que ellos abrían las citas para ese mismo día", dijo Alzate.

Por otro lado, la senadora de Rhode Island Sandra Cano dice que "la plataforma en realidad es imposible y los tiempos que dan para hacer la cita en realidad nuestras familias trabajadoras no tienen ese espacio y tampoco muchos de ellos tienen acceso a esas plataformas".

Telemundo Nueva Inglaterra constató la situación, se intentó en múltiples ocasiones hacer una cita para las licencias destinadas a este grupo que se conocen como “privilegiadas” y no fue posible, aparece un mensaje como no disponible actualmente y no se ofrecen más opciones, mientras que al intentar hacer una reserva para otros servicios incluyendo licencias normales las citas sí aparecen.

"Y también tenemos un problema en la comunidad de que hay personas que están cobrando por hacer estas citas o sea que están abusando de nuestra comunidad y de nuestros residentes", agregó Cano.

Tanto la senadora Sandra Cano como la representante estatal Karen Alzate han tratado de alivianar la situación v

"La manera de la que he podido ayudar es a través del servicio de constituyentes del senado donde de pronto tengo una persona voluntaria que ayuda a entrar a la Plataforma y ayuda a conseguir una cita, pero eso viene a hacer dos o tres semanas después", dijo Cano.

Por su parte, Alzate dijo que ha hablando con otros legisladores y la oficina del gobernador sobre la necesidad de empleados que hablen diferentes idiomas en las otras oficinas.