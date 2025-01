‘Los árboles temblaban’: residentes alrededor de Nueva Inglaterra reaccionan al temblor

Los habitantes de Nueva Inglaterra están reaccionando después de que un terremoto sacudiera la costa de Maine y New Hampshire el lunes por la mañana.

El Servicio Geológico de Estados Unidos calificó el temblor como de magnitud 3.8, una reducción de la magnitud inicial de 4.1.

"Estaba afuera con el perro y los árboles se estremecieron", explicó Pete Bouchard de nuestra cadena hermana NBC10 Boston. "Un estruendo prolongado y constante, como si hubiera una explosión cerca. Continuó durante varios segundos. No hubo daños aparentes".

