Televidente de Lynn fue a celebrar su cumpleaños a otro país y casi se queda varada a pesar de tener boleto

Salir de vacaciones fue una experiencia bastante inusual para Yina Cuevas, de Lynn, Massachusetts.

Ella hizo todo lo recomendable para tener un viaje exitoso. Compró sus boletos de avión con tiempo y averiguó sobre su destino.

"El viaje yo lo compré un mes antes" explica quien Yina, quien narra que dos semanas antes de salir en su vuelo con destino a Colombia por Spirit Airlines, notó transacciones fraudulentas en su cuenta, las cuales reportó a su compañía de tarjeta de crédito.

Después del reporte, todo parecía normal, así que ella siguió con sus planes y voló sin problema de Boston hasta Medellín.

"Me gustó mucho la comida y todo el ambiente, pero ya después en el regreso fue el trago amargo". Apunta Yina, quien agrega que cuando llegó al aeropuerto colombiano con la intención de regresar a Los Estados Unidos fue notificada de que no tenía un boleto de regreso "Y yo ¿cómo así? ¿cómo regresamos a Boston entonces?"

De acuerdo con Cuevas, el personal de Spirit Airlines en Medellín le explicó que, al cancelar las transacciones fraudulentas en su tarjeta de crédito, también se canceló el vuelo de regreso. Sin otra alternativa Yina pagó 795 dólares por un nuevo vuelo de regreso a Boston.

Al regresar, Yina asegura que solicitó un reembolso a Spirit por el primer vuelo de regreso a Boston, de acuerdo a Cuevas un representante de la aerolínea, le dijo que el reclamo se resolvería en tres meses

"Como llegan los tres meses, ellos me dicen que no, que no fue aprobado, que ellos no me van a devolver a mí nada. Y yo le digo, pero y ¿cómo así? Si yo no volé". Explica Yina.

La respuesta de la aerolínea le aterrizó las esperanzas de recuperar su dinero a Yina, por lo que decidió llamar a Telemundo Nueva Inglaterra Responde.

Ella nos compartió sus estados de cuenta, reflejando todos los pagos que hizo a Spirit. Nosotros contactamos a la aerolínea con esta información y la compañía procesó su caso "En menos de tres días. Lo que tardó más de tres meses con ustedes no duró ni 72 horas".

Spirit Airlines revirtió el cobro de 662 dólares a la tarjeta de crédito de Cuevas, el valor que ellos estimaron ella pago por el primer vuelo de Medellín, a Boston.

"Puede contactarlos a ustedes a ojo cerrado, porque ustedes responden y de una manera rápida y eficiente,

imagínese que yo me quedara los cuatro meses en Colombia esperando". Narra Yina entre risas.

Más allá de resolver el problema, Spirit no ofreció un comentario sobre el impase de yina.

En casos como este siempre es recomendable revisar diariamente sus tarjetas de crédito, y también guardar todos los recibos e itinerarios, esta evidencia es crucial para hacer un reclamo.

Para realizar una queja en nuestra línea de ayuda al consumidor, Telemundo Nueva Inglaterra Responde, puede llamar al 855-622-1000 y dejar un mensaje de voz con una descripción breve de su caso, y su información de contacto. Le devolveremos la llamada en por lo menos 24 horas. Para agilizar el proceso, puede llenar el formulario en línea.