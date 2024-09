Ayudamos a televidente de RI que fue ignorada durante meses por compañía de seguros

Una potente tormenta que azotó la zona de Providence, Rhode Island, dejó en el suelo el tejado lateral de una de las entradas a la casa de Olga Reynoso, quien al notar el daño contactó a T&R Services, enlistada por su banco como la aseguradora de su vivienda.

Según Reynoso, el representante de la aseguradora le dijo que enviarían a alguien para que hiciera una cotización.

No obstante, Olga narra que pasaron dos semanas y nadie llegó a hacer dicha cotización por lo que ella decidió llamar a la aseguradora y dice que les hizo el siguiente reclamo: "Yo siento que tú estás jugando conmigo y con mi tiempo. Tú me hiciste ir a mi banco porque supuestamente yo no tenía seguro. El banco me da el número de la póliza, tú me encuentras y no me estás resolviendo".

De acuerdo con Reynoso, el representante de la aseguradora le contestó "Lo que pasa es que tú no tienes seguro".

Atónita, molesta y confundida, ella insistió en hacer valer su cobertura y cuando al fin fue reconocida, Olga dice que T&R Services le argumentó su póliza no cubría el daño a la vivienda “Y le digo yo. ¿Pero cómo ustedes saben mi daño si ni siquiera ha venido alguien a cotizar?".

Reynoso dice que estuvo tres meses y medio tratando con T&R Services para que procesaran su queja e iniciaran los trabajos de reparación.

Al no lograr resultados positivos llamó a Telemundo Nueva Inglaterra Responde, nosotros contactamos a T&R Services, quienes después se comunicaron con Olga.

Finalmente, la aseguradora envió un equipo para reparar los daños en la residencia de Reynoso y le dieron un reembolso por el retraso en los servicios, totalizando $6,600 dólares.

Hoy con las reparaciones terminadas Olga, optó por asegurar su casa con otra compañía “Confíen 100% en Telemundo, Ustedes responden hacen un excelente trabajo, están allí, ustedes responden los mensajes y apoyan".

T&R Services no respondió a nuestra solicitud de comentar sobre este caso.

Es importante mencionar que, si usted paga una hipoteca, tiene el derecho a consultar con su banco o institución financiera para saber quién está asegurando su casa y si su contrato le permite cambiar de compañía de seguros, si es que así usted lo estima conveniente.

