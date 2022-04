Se ha detectado una nueva cepa de COVID: esto es lo que dicen los médicos de Boston al respecto

Se ha detectado una nueva subvariante de Ómicron llamada XE en el Reino Unido, lo que genera una nueva preocupación por lo que puede significar para los EE. UU.

Hasta el momento, se ha informado que 637 pacientes tienen la variante XE, según estadísticas recientes de la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido. XE es una recombinación de las variantes BA.1 y BA.2.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Los principales médicos de Boston discutieron esta variante emergente, lo que se sabe al respecto y lo que podría significar para los EE. UU. el martes durante la serie semanal "COVID Q&A" de NBC10 Boston.

¿Deberíamos preocuparnos por la cepa XE?

El Dr. Daniel Kuritzkes, Jefe de Enfermedades Infecciosas del Brigham and Women's Hospital, dijo que la variante, que es una combinación de la variante Ómicron BA.1 original y su subvariante BA.2, no es una sorpresa y aún no es motivo de preocupación.

"Parece haber surgido de este proceso de recombinación", dijo Kuritzkes. "No es sorprendente que esto haya sucedido (pero) aún no parece que estos híbridos sean una preocupación notable, pero realmente no lo sabremos hasta que tengamos tiempo de observar qué sucede".

La Dra. Shira Doron, epidemióloga del hospital del Tufts Medical Center, estuvo de acuerdo y agregó que la variante debería ser como Ómicron y que nadie debería "enloquecer" por la recombinación.

"Aunque XE es una letra griega, esta no es una variante recién nombrada de preocupación con una nueva letra. Esto es Ómicron", dijo Doron. "Y, por lo tanto, no es tan aterrador porque conocemos a Ómicron. Hablando con algunos expertos, la mayoría no está asustada por esta recombinación en particular".

¿La cepa XE es más contagiosa?

Los primeros estudios del Reino Unido apuntan a la posibilidad de que XE podría ser más transmisible que las cepas anteriores.

"Hay razones para pensar que este híbrido podría ser potencialmente más transmisible, pero puede tener otras debilidades que hacen que sea menos probable que se transmita", dijo Kuritzkes. "Es Ómicron, por lo que debería comportarse de la misma manera que Ómicron".

La variante XE llega cuando el Reino Unido está viendo un aumento en los casos, lo que lleva a muchos a preguntarse si EE. UU. podría ver un aumento similar de esta recombinación, como con las variantes anteriores.

"Cualquier cosa que esté en cualquier parte puede estar aquí", dijo Doron. "Siempre tenemos que mirar con mucho cuidado al Reino Unido y Europa y suponer que podríamos seguirlos, pero no es cierto que siempre tengamos los mismos patrones de curvas en términos de casos y hospitalización".

"Aunque XE es una letra griega, esta no es una variante recién nombrada de preocupación con una nueva letra. Esto es Ómicron" Dra. Shira Doron, epidemióloga del hospital en Tufts Medical Center

Kuritzkes se hizo eco de Doron, advirtiendo que la gente debe tener cuidado de esperar una ola similar en los EE. UU.

"Aunque las cosas tienden a aparecer primero en Europa y luego en Estados Unidos, pueden tener patrones diferentes", dijo Kuritzkes. "Dependerá mucho de las medidas que tome la gente para protegerse si comenzamos a ver un repunte significativo".

Las autoridades de salud de todo el mundo han dicho que continúan monitoreando la situación y continuarán actualizando sobre cualquier desarrollo significativo.