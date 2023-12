Procesión fúnebre de oficial de policía caído de Waltham: EN VIVO

El viernes se llevarán a cabo los servicios funerarios del oficial de policía de Waltham, Massachusetts, Paul Tracey, quien murió la semana pasada, junto con el trabajador de National Grid, Roderick Jackson, cuando un hombre se estrelló contra un sitio de trabajo de servicios públicos y luego se fue.

La Parish of Our Lady Comforter of the Afflicted verá multitudes de personas reunirse nuevamente más tarde el viernes por la mañana para el funeral de Tracey, como lo que se vio el jueves por la noche cuando personas de todas partes llegaron a Waltham para su velorio.

Familiares, amigos, la comunidad de Waltham, las autoridades y extraños que pasaron horas en el frío esperaron su turno para presentar sus respetos a Tracey. Fue un velorio que terminó con fuegos artificiales mientras la gente reflexionaba sobre su vida de familia y su vida de servicio al público.

Tracey dedicó casi tres décadas de su vida a ser oficial de policía. Murió la semana pasada trabajando mientras un equipo de National Grid reparaba una tubería de gas, cuando un automóvil chocó contra Tracey y Jackson, matándolos a ambos.

Tracey será enterrado el viernes.

La procesión comenzará a las 9 a. m. seguida del funeral a las 10 a. m. Aquellos que quieran participar pueden ayudar a formar parte de la procesión, que irá desde la iglesia, pasará por el Departamento de Policía de Waltham y terminará en el cementerio Mt. Feake.