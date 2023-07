Secuestran a mujer de New Hampshire y a su hijo en Haití

Una mujer de New Hampshire que trabaja para una organización sin fines de lucro en Haití y su pequeña hija fueron reportadas como secuestradas cuando el Departamento de Estado de EE. UU. emitió un “advertencia de no viajar” en el país y ordenó que el personal que no sea de emergencia se vaya del lugar en medio de crecientes preocupaciones de seguridad.

Alix Dorsainvil, enfermera de El Roi Haití, y su hija fueron secuestradas el jueves, dijo la organización en un comunicado el sábado. El Roi, que dirige una escuela y un ministerio en Puerto Príncipe, dijo que las dos fueron sacadas del campus. Dorsainvil es la esposa del director del programa, Sandro Dorsainvil.

“Alix es una persona profundamente compasiva y amorosa que considera a Haití su hogar y al pueblo haitiano sus amigos y familiares”, dijo el presidente y cofundador de El Roi, Jason Brown, en el comunicado. “Alix ha trabajado incansablemente como nuestra enfermera escolar y comunitaria para brindar alivio a quienes sufren mientras ama y sirve a la gente de Haití en el nombre de Jesús”.

Un portavoz del Departamento de Estado dijo en un comunicado el sábado que está “al tanto de los reportes sobre el secuestro de dos ciudadanos estadounidenses en Haití”, y agregó: “Estamos en contacto regular con las autoridades haitianas y continuaremos trabajando con ellos y con nuestro organismo interinstitucional del gobierno de EE. UU. socios."

En su aviso del jueves, el departamento dijo que "el secuestro es generalizado y las víctimas incluyen regularmente a ciudadanos estadounidenses".

Dijo que los secuestros a menudo implican negociaciones de rescate y que las víctimas que son ciudadanos estadounidenses han sufrido daños físicos.

Marie Pereira, abogada y fundadora de The Haitian Immigration Project, enfatizó que la situación en Haití es extremadamente inestable e insegura.

“La mayoría de las personas en Haití no tienen forma de ganarse la vida, comer, dormir, recibir atención médica, por lo que están tomando medidas desesperadas”, dijo.

A principios de este mes, la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos emitió un informe advirtiendo sobre un aumento en los asesinatos y secuestros y el Consejo de Seguridad de la ONU se reunió para discutir el empeoramiento de la situación en Haití.

En un video publicado por El Roi hace tres años, Dorsainvil dice: "Soy una enfermera de New Hampshire pero ahora vivo en Haití".

Dorsainvil fue a Regis College en Weston, Massachusetts, que tiene un programa para apoyar la educación de enfermería en Haití. Su presidenta, Antoinette Hays, la llamó una "joven muy especial" en una entrevista que se transmitió el lunes.

"Alix era muy compasiva y se preocupaba mucho por las personas que tenían grandes necesidades", dijo al programa Today.

Antes de Regis, Dorsainvil fue a la Academia Cristiana Cornerstone en Ossipee, New Hampshire.

“Oren para que Dios la mantenga a salvo, esté con ella durante esta prueba y la libere de sus captores”, publicó la escuela en su página de Facebook.