Siguen las muertes por violencia doméstica: ¿Funciona o no la orden de restricción?

“Me hizo molestar”. “Me estaba siendo infiel”. “No me hizo caso”.

Las excusas de un agresor siempre serán las mismas, sin discriminar entre raza o creencia. Solo ellos están convencidos de que hubo una justificación para agredir a su pareja e, incluso, quitarles la vida.

Nancy Hanson, Yajaira Suárez, Margarita Morehead y Carolyn Williams pertenecían a escenarios muy distintos, pero todas tenían una cosa en común: habían solicitado una orden de protección antes de que sus parejas le quitaran la vida.

Esta hoja que establece un mandato de ley para "proveer protección de un abusador", es fuertemente criticada cada vez que una mujer muere a pesar de haber obtenido este tipo de protección.

“Y sí, es un papel, pero es lo único que tenemos para protección. No hay otra ley que protege a la sobreviviente”, dice a Telemundo Nueva Inglaterra Amarely Gutiérrez Oliver, directora ejecutiva de REACH Beyond Domestic Violence Inc. “Y es importante que sepan, que funciona, y para que funcione bien, hay otras cosas que se deben hacer. Es un proceso que conlleva varias cosas”.

De acuerdo con datos provistos por esta organización, alrededor de 220,000 personas a nivel local están experimentando violencia doméstica en este momento. En promedio, todos los programas de REACH combinados ayudan a aproximadamente 7,000 personas por año, incluidos niños, y alrededor del 48% de quienes recibieron apoyo y asistencia individual a través de REACH el año pasado eran latinos.

De otra parte, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, señalan que aproximadamente 1 de cada 4 mujeres y casi 1 de cada 10 hombres han experimentado violencia sexual por contacto, violencia física o acoso por parte de una pareja íntima durante su vida y al menos uno expresó sentir temor por su seguridad.

Es por ello por lo que Gutiérrez Oliver es enfática en que previo a solicitar una orden de protección se deben tomar unas medidas cautelares para garantizar que cuando el documento sea presentado a la parte agresora, la víctima esté a salvo. De igual forma, aclara que el asunto no termina una vez se haya entregado el documento, sino que hay una serie de pasos a seguir.

“Cada persona debe tener un plan. Y ese plan, varía dependiendo del caso”, acentúa.

Entonces, ¿cómo debe ser el proceso más seguro para solicitar una orden de protección? Sigue estos pasos:

PREVIO A LA ORDEN DE PROTECCIÓN

Gutiérrez Oliver destaca que cada caso es muy diferente, por lo que no todo el mundo puede manejarlo de la misma manera. Sin embargo, esta es una alternativa que se puede evaluar.

Previo a la orden de protección, busca un lugar donde quedarte que no sea tu casa. Si tienes familiares o amigos que puedan ayudarles, solicítales permanecer con ellos en la medida que sea posible.

“Por lo general, cuando esa persona se da cuenta de que tiene una orden de restricción, se pone más enojada y la víctima puede correr más riesgo. Por eso siempre preguntamos si vive con esa pareja en la casa. Si dice que sí, hay que buscar un sitio diferente. Si hay manera de que pueda irse a vivir con alguien con sus hijos, es muy bueno, porque cuando viene la policía a entregarla, se ponen muy agresivos. Así que lo recomendable es que no estén en la casa”, dice Gutiérrez Oliver.

SI NO TIENES A DONDE IR

De acuerdo con la experta, es muy común que muchas mujeres no tengan un lugar a donde ir con sus hijos, por lo que deciden permanecer en su hogar, incluso cuando corren peligro. Sin embargo, parte del trabajo de REACH Beyond Domestic Violence Inc. es ayudar a las víctimas a encontrar un lugar seguro, e incluso, asistirlas con el proceso de solicitud de orden de alejamiento en el caso quienes no dominan el idioma inglés. Esta organización, además, ofrece servicios psicológicos a muchas sobrevivientes y sus hijos.

“Hay muchas situaciones en las que las mujeres sienten que no hay manera de salir de su situación, pero sí es posible”, señala. "Nosotros ofrecemos también ayuda a los niños porque son una parte muy afectada en estos casos. Ahora mismo, en el caso de la mujer de Newton, los hijos estaban allí, viviendo ese momento horrible".

DESPUÉS DE LA ORDEN DE RESTRICCIÓN

Una vez se haya solicitado la orden, explica Gutiérrez Oliver, es muy importante que la víctima permanezca asegurada dentro del lugar en donde está viviendo. También es necesario mantenerse alerta para llamar a la policía en el caso de que el agresor se presente. Aquí, algunas recomendaciones específicas:

NUNCA accedas a abrir la puerta y llama inmediatamente al 911 para pedir ayuda. Si no hablas inglés, haz la llamada de todas formas, alguien te asistirá en español.

Si vives en un lugar apartado, en donde las autoridades demoran en llegar, debes tener un plan alterno. Por ejemplo, debes identificar el espacio de la casa que consideres como el más seguro para encerrarte mientras llega la policía.

SI DECIDES QUEDARTE EN CASA

Son muchas las razones las que pueden llevar a una víctima de violencia doméstica a permanecer en el hogar que comparte con quien la agrede. Gutiérrez Oliver detalla, como las más comunes, sus creencias religiosas, la limitación del idioma, la situación económica y su estado inmigratorio.

“Una razón que se quedan es por la presión que tienen por su fe o su situación económica, porque dependen de ellos. Piensan mucho en cómo van a sostener a sus hijos y deciden quedarse y resolverse. Algunas sobrevivientes están en el proceso de obtener documentos legales y no pueden irse porque, si se van, hay que empezar desde cero. Son muchas razones y cada una es diferente”, señala.

En estos casos, se recomienda identificar en el hogar un lugar seguro para permanecer en lo que llega la policía si surge algún incidente violento y tratar de no tener en el hogar objetos que puedan resultar peligrosos como cuchillos, martillos o cualquier otro con el que se puedan dar golpes contundentes. Uno de los espacios más peligrosos para estar, dice, es la cocina, en donde hay objetos contundentes y filosos. Recomienda, además, evitar montarse en el auto cuando la persona está agresiva.

“Otro tipo de salida es utilizar mecanismos que conozcas que pueden calmar a la persona”, explica. “Eso es parte de lo que hablamos con muchas de nuestras sobrevivientes porque cada una debe elegir lo que puede hacer, dependiendo de su situación. Por ejemplo, una de ellas, cuenta que su plan era tratar de llevarlo a su rutina normal. Decirle, ‘ven, cálmate, te traigo tu cerveza, o tu comida, y mientras esto pasaba, su hija, que ya era un poco mayor, estaba en el cuarto llamando a la policía. Eso no necesariamente funciona en todos los casos, por eso es importante identificar bien el plan de cada víctima”.

SI NO HABLAS INGLÉS

REACH Beyond Domestic Violence Inc., en Massachusetts, tiene recursos completamente en español y, de igual forma, pueden ayudar a las victimas con el proceso de solicitar sus órdenes de protección, además de darles ayuda psicológica y asistencia en la búsqueda de un espacio seguro.

También está disponible SafeLink, la línea directa gratuita de ayuda a víctimas de violencia doméstica que funciona las 24 horas del día, los siete días de la semana en todo el estado de Massachusetts.

NUMEROS A LOS QUE PUEDES LLAMAR CON ASISTENCIA EN ESPAÑOL

REACH Beyond Domestic Violence Inc. 1-800-899-4000

SAFELINK 1-800-930-9252

Línea Directa Nacional de Violencia Doméstica 1-800-799-SAFE (7233)

Quien no se sienta seguro hablando por teléfono, aquí puede enviar mensaje a través de un chat.