Televidente de Hartford tiene dificultades con vuelo cancelado con destino a Puerto Rico

Una televidente de Hartford, Connecticut y su madre tuvieron dificultades con el reclamo de un vuelo cancelado.

Sonia Diaz le compró un vuelo de emergencia a su madre, María Rivera, con destino a Puerto Rico, el pasado mes de octubre.

“Su hermano falleció en Puerto Rico. Entonces como era emergencia, yo cogí el primer vuelo que salía para Puerto Rico, lo más rápido que encontré”, dijo Sonia Diaz.

El vuelo, se supone saldría del Aeropuerto Bradley en Hartford, Connecticut, con la aerolínea Frontier.

“Yo la llevé tempranito, la montaron en la silla de ruedas y se la llevaron. Luego me llama; atrasaron el vuelo dos horas. Dos horas después me llama y me dice; Ya estamos montados en el avión. Como a la hora me llama y me dice; nos bajaron del avión y cancelaron el vuelo. Entonces me tuve que montar en el carro e irla a recoger”, dijo Diaz.

Sonia explica que cuando realizó un reclamo con Frontier, se negaron a otorgarle un reembolso completo.

“Dieron un voucher de $100 dólares, pero como yo pagué $177, yo estuve tratando de comunicarme con ellos para que me devolvieran los $177, pero cada vez que yo llamaba me decían que no me podían devolver el dinero porque el vuelo estuvo abordado”, dijo Diaz.

Mientras tanto, Diaz tuvo que gastar $200 dólares más en un vuelo con otra aerolínea. Frustrada buscó ayuda de nuestra línea de ayuda al consumidor.

“Bueno, pues yo dije ok, no me van a devolver el dinero, espérese que yo voy a llamar a Telemundo Responde”, dijo Diaz.

Telemundo nueva Inglaterra responde se comunicó con Frontier y después de meses de investigación, ellos encontraron que todo se debía a un error en el sistema, así que decidieron otorgarle a Sonia un reembolso completo por $177 dólares.

“Telemundo Responde...Telemundo sí Responde...”, dijo Diaz sonriendo, contenta con el resultado.

Cabe mencionar que cuando un avión se retrasa en la pista con sus pasajeros a bordo, la Administración Federal De Aviación lo identifica como un retraso Tarmac, durante el cual la aerolínea debe proveer agua y refrigerios. Además, el piloto del avión debe buscar un sitio seguro para que los pasajeros desembarquen antes de que el retraso alcance las 3 horas.

Para realizar una queja en nuestra línea de ayuda al consumidor, Telemundo Nueva Inglaterra Responde, puede llamar al 855-622-1000 y dejar un mensaje de voz con una descripción breve de su caso, y su información de contacto. Le devolveremos la llamada en por lo menos 24 horas. Para agilizar el proceso, puede llenar el formulario en línea.