Todo listo para las primarias de New Hampshire

Los votantes de las primarias de New Hampshire elegirán candidatos para gobernador, Congreso y toda la Legislatura estatal el martes, preparando el escenario para campañas electorales generales cortas pero intensas.

En contraste con sus primeras elecciones primarias presidenciales en el país, New Hampshire se encuentra entre los últimos estados en celebrar elecciones primarias a nivel estatal, lo que deja a los ganadores sólo ocho semanas para atraer a los votantes antes del 5 de noviembre.

Dos de las carreras más importantes son extra competitivas y no hay carreras titulares. La decisión de Chris Sununu de no buscar un quinto mandato de dos años significa que el puesto está abierto por primera vez desde 2016. Y el segundo distrito del Congreso, donde el representante de los EEUU Annie Kuster se jubila después de seis mandatos y no ha ocupado un puesto vacante desde 2010.

Seis candidatos compiten en las primarias republicanas para gobernador, encabezados por el exsenador estadounidense Kelly Ayotte y el ex presidente del Senado estatal, Chuck Morse. Los otros candidatos son Shaun Fife, Robert McClory, Richard McMenamon y Frank Staples.

Ayotte, que también fue la primera mujer fiscal general de New Hampshire, sería la tercera mujer elegida gobernadora, tras las demócratas Jeanne Shaheen y Maggie Hassan. Gran parte de su campaña se centró en "Don't Mass it up", un eslogan anti-Massachusetts, mientras se centraba más en cuestiones de delincuencia e inmigración y menos en la retórica tradicional contra los impuestos.

Morse, quien dirigió el Senado estatal durante una década, espera regresar a la Cámara de Representantes después de perder las primarias republicanas para el Senado de los Estados Unidos en 2022. Ha tratado de alinearse estrechamente con el expresidente Donald Trump, criticando a Ayotte por rescindir su respaldo a Trump en 2016 antes de respaldarlo este año.

En el lado demócrata, los votantes eligen entre tres candidatos, aunque la carrera es en gran medida entre la ex alcaldesa de Manchester, Joyce Craig, y Cinde Warmington, miembro del Consejo Ejecutivo de New Hampshire. El propietario del restaurante, Jon Kiper, se quedó muy atrás tanto en recaudación de fondos como en reconocimiento de nombre.

Craig también formó parte de la junta escolar y de concejales de Manchester antes de ser elegida la primera alcaldesa de la ciudad. Ella dice que liderar la ciudad más grande del estado durante tres mandatos le da la experiencia para ser gobernadora, aunque los críticos la culpan por sus continuas luchas contra la falta de vivienda y la delincuencia.

Warmington, un abogado, se encuentra en su segundo mandato en el Consejo Ejecutivo, un panel de cinco miembros que aprueba contratos estatales y nominaciones de agencias judiciales y estatales. Como única demócrata, con frecuencia se opuso a las posiciones adoptadas por sus compañeros y el gobernador, particularmente en asuntos relacionados con la atención médica y la educación. Ha sido criticada por su trabajo anterior como cabildera de la industria farmacéutica.

Las otras contiendas de alto perfil se encuentran en el segundo distrito del Congreso, de tendencia demócrata.

En las primarias demócratas, Kuster respaldó al ex miembro del personal Colin Van Ostern, quien también es un ex consejero ejecutivo que se postuló sin éxito para gobernador en 2016. Se enfrenta a una fuerte competencia de Maggie Goodlander, quien creció en New Hampshire pero ha pasado la mayor parte de su vida adulta. vida en Washington, más recientemente en el Departamento de Justicia y la Casa Blanca.

Las primarias republicanas incluyen más de una docena de candidatos, encabezados por el economista y autor Vikram Mansharamani, la activista anticomunista Lily Tang Williams y Bill Hamlen, un comerciante de materias primas.

En el 1er Distrito del Congreso, el Representante de los EEUU Chris Pappas no enfrenta ningún desafío significativo en las primarias demócratas mientras busca un cuarto mandato. La contienda republicana cuenta con siete candidatos, incluido el exsenador estatal. Russell Prescott, el concejal de Manchester Joseph Kelly Lavasseur y los ejecutivos empresariales Hollie Noveletsky, Chris Bright y Walter McFarlane.