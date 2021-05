Tomase: Red Sox deberán pelear por ser líderes en una división cargada

Los Medias Rojas de Boston podrían haber elegido el año equivocado para sobresalir.

En una temporada normal, su ritmo de 98 victorias garantizaría no solo un puesto en los playoffs, sino probablemente también un título de división. Desde que el Este de la Americana se realineó en 1998 con la llegada de los Tampa Bay Devil Rays, 98 victorias han asegurado la corona en todas menos siete temporadas.

Pero si los primeros dos meses de 2021 son una indicación, 98 victorias podrían dejar a los Medias Rojas en una pelea por el tercer lugar.

El Este de la Americana, simplemente, está cargado.

Estuvimos hablando sobre esa idea durante años, pero hace dos décadas realmente solo se aplicaba a los Red Sox, los Yankees y su batalla por la supremacía del béisbol. Los Rays, los Blue Jays de Toronto y los Orioles de Baltimore podrían ascender periódicamente, pero la división se ganó su reputación de brutalidad solo en el corredor de la I-95 entre Nueva York y Boston.

Eso ha cambiado significativamente esta temporada, y es muy posible que nos estemos preparando para un escenario sin precedentes: una carrera de cuatro equipos hasta la meta.

Los Red Sox acaban de completar un impresionante viaje de 4-2 a través de Toronto y Filadelfia, y todo lo que hicieron fue costarles dos juegos en la clasificación.

Eso se debe a que los Rays han logrado 10 victorias consecutivas mientras engranaban para la llegada del súper prospecto Wander Franco, y los Yankees han pegado seis al hilo, incluido un juego sin hits del ex ganador del Cy Young y actual proyecto de recuperación Corey Kluber.

Los Medias Rojas y los Rays comparten el mejor récord de la Liga Americana con 29-19, medio juego por delante de los Yankees 28-19. Los tres clubes están en camino de ganar 98, 98 y 97 juegos, respectivamente.

No hace falta decir que eso no ha sucedido desde que la división tomó su forma actual hace casi 25 años. Solo tres veces un trío de clubes del Este de la Liga Americana ganó al menos 90 juegos: 2011, 2012 y 2018, cuando los Medias Rojas y los Yankees superaron los 100 cada uno y los Rays terminaron en un distante tercer lugar con 90-72.

Solo una vez cuatro equipos alcanzaron 86 victorias cada uno. Eso fue en 2008, cuando los Azulejos tuvieron la desgracia de liderar la liga en efectividad detrás del subcampeón de Cy Young Roy Halladay y aún así terminaron 11 juegos fuera.

La carrera más disputada se produjo en 2011, un año que a los fanáticos de los Medias Rojas les gustaría olvidar, cuando Boston abrió en septiembre con una ventaja de 1.5 juegos en la división, solo para verla desaparecer durante un colapso épico. Los Yankees rugieron a 97 victorias, mientras que los Medias Rojas fueron eliminados por los Rays de 91 victorias en el último día de la temporada después de una serie de eventos que no necesitamos revisar aquí.

Los Azulejos de 2011 nunca fueron un factor, terminando .500 con 81-81. Es demasiado pronto para decir que ese será el caso en 2021. Los Azulejos de este año estuvieron muy en la discusión hace una semana después de vencer a los Medias Rojas para estar a un juego de la primera con 23-17. Desde entonces, han perdido cinco seguidos ante Boston y Tampa, sin embargo, para caer a 23-22. Los Azulejos cuentan con un candidato a MVP en Vladimir Guerrero Jr. y esperan el regreso del toletero George Springer, por lo que hay tiempo para que se conviertan en un factor.

¿Qué significa esto para los Medias Rojas? Por un lado, deben seguir bateando. Tuvieron que jugar un béisbol casi impecable para llegar tan lejos, y todo lo que les ha dado es una ventaja de medio juego en la división. Todavía no han sufrido una lesión grave y han utilizado la misma rotación de cinco hombres en todas las aperturas menos dos.

Mientras tanto, los Rays ya han utilizado a 11 titulares diferentes, mientras que los Yankees han sobrevivido a las lesiones de jugadores habituales como Giancarlo Stanton, Aaron Hicks y Luke Voit, así como a la ausencia de los lanzadores incondicionales Luis Severino (cirugía de Tommy John) y Zack Britton.

En ese sentido, los Medias Rojas no han arrinconado al mercado para encontrar la manera. Nueva York está bateando solo .231 como equipo y se ubica en un inusual décimo lugar en carreras, pero desde un inicio de 5-10 ha ido 23-9. Los Rays no cuentan con un solo bateo regular superior a .298, pero una vez más han recibido poder de una fuente inesperada: ¿¡¿11 jonrones del receptor Mike Zunino?!? - y están montados en un cuerpo de lanzadores sin nombre encabezado por el as Tyler Glasnow y el intemporal Rich Hill.

También cambiaron al campocorto titular Willy Adames a los Cerveceros de Milwaukee, lo que eventualmente debería crear una apertura para Franco, una estrella de cinco herramientas de 20 años que ha sido el prospecto número uno de consenso en el juego durante los últimos dos años. Franco está bateando .268 en su primera exposición a Triple-A, por lo que los Rays no lo apresurarán, pero está preparado para darle un impulso más adelante este verano.

Los Medias Rojas esperan recibir un impulso similar del as Chris Sale, mientras que los Yankees están aún más lejos con Severino, quien está casi listo para comenzar una tarea de rehabilitación.

Eso es un montón de talento concentrado en una división, y a medida que los cuatro clubes comiencen a jugar entre sí, lo que equivale a todas las demás series durante los próximos dos meses y medio, la carrera solo debería apretarse.

Da miedo pensar que así como los Medias Rojas han jugado hasta ahora, están a una mala semana del cuarto lugar.