Tomase: Scherzer probablemente no venga a Boston, conoce por qué

No aguante la respiración ante la llegada de Max Scherzer a Boston.

El lanzador derecho de los Nacionales ciertamente tendría un impacto en la rotación de los Medias Rojas, pero hay más factores que actúan en contra de un acuerdo que a favor de él, y los fanáticos de los Medias Rojas harían bien en dirigir su atención a otra parte antes de la fecha límite de cambios de MLB del viernes.

En primer lugar, es posible que los Medias Rojas ni siquiera tengan voz en el asunto. Scherzer puede vetar cualquier intercambio debido a sus derechos de 10 y 5, y las conversaciones con múltiples fuentes de las Grandes Ligas sugieren que tiene una clara preferencia por jugar para un contendiente en la Costa Oeste. La última vez que verificamos, Boston solo cumple con uno de esos criterios, lo que hace que un acuerdo aquí sea un potencial no titular, sin importar lo que Chaim Bloom y compañía pongan sobre la mesa.

No es como si los Nats no tuvieran opciones. Scherzer podría alterar el curso de la carrera en la Liga Nacional Oeste yendo a los Gigantes, Dodgers o Padres. Los tres clubes cuentan con un sistema de granja profundo, los tres tienen aspiraciones legítimas de Serie Mundial, y los Dodgers y los Padres, al menos, han dejado en claro durante el último año que el dinero no impedirá su búsqueda de un título. Es dudoso que los Medias Rojas puedan competir con cualquiera de ellos en términos de hasta dónde están dispuestos a extenderse, financieramente o en términos de prospectos.

Hablando de finanzas, para bien o para mal, son reales. Ya hemos visto a los Yankees cambiar al relevista efectivo Luis Cessa a los Rojos para facilitar una descarga salarial del relevista ineficaz Justin Wilson, todo en un aparente intento de ahorrar $1.3 millones y permanecer por debajo del umbral del impuesto de lujo de $210 millones. No hay forma de describir este acuerdo excepto como vergonzoso, y ya hemos presentado la ridiculez de las organizaciones multimillonarias con la posibilidad de ganar negándose a gastar porque temen "sanciones" de $5 o $ 10 millones.

No está claro dónde caerán los Medias Rojas en este espectro, aunque ya están chocando contra el umbral. Según varias fuentes, están abiertos a acuerdos que los llevarían más allá de los 210 millones de dólares. Para propósitos de impuestos de lujo, cualquier club que adquiera a Scherzer estaría en el anzuelo por aproximadamente $10 millones este año (aunque nada en dinero real, como Ken Rosenthal detalló recientemente en The Athletic).

Los Medias Rojas pueden pagar $10 millones, especialmente para un lanzador con el historial de juegos importantes de Scherzer, pero tal vez imaginen un uso alternativo de su efectivo y prospectos, distribuyéndolos entre las necesidades en la primera base, el bullpen y quizás para un abridor menor. .

Y eso nos lleva a las perspectivas. Los Padres (sexto), los Gigantes (11mo) y los Dodgers (14to) se ubican en la mitad superior de la clasificación del sistema de granjas organizativas de MLB.com. A pesar de los avances en los primeros dos años del régimen de Bloom, los Medias Rojas abrieron la temporada en el puesto 24. Solo tienen un número limitado de jugadores para negociar, particularmente si se asume que el primera base Triston Casas y el jardinero Gilberto Jiménez no van a ninguna parte. . ¿Intentan superar todo lo que los tres clubes de la División Oeste de la Liga Nacional pueden ofrecer y no solo limitan su capacidad para adquirir a alguien más, sino que también perjudican temporadas futuras, solo para obtener un par de meses de Scherzer antes de que llegue a la agencia libre?

¿O conservan sus mejores prospectos y dirigen su atención a los posibles creadores de diferencias que no deberían arruinar el sistema? El primera base de los Cachorros, Anthony Rizzo, por ejemplo, está en medio de una temporada regular y es casi seguro que no recibirá una oferta calificada de Chicago este otoño. Eso hace que los Cachorros sean vendedores motivados que saben que es poco probable que reciban un botín masivo por el ex All-Star y guante de oro.

Abordaría un gran vacío en la alineación de los Medias Rojas y costaría aproximadamente $5.5 millones por el resto de la temporada. Con cualquier perspectiva y dinero que quede, Bloom podría buscar un brazo de bullpen y tal vez un abridor más barato para emparejar con Chris Sale que regresa.

Todos esos movimientos son más fáciles de realizar que hacer una jugada para Scherzer. Esta fecha límite comercial se está configurando principalmente como un mercado de compradores, pero el tres veces ganador del premio Cy Young representa la excepción evidente.

Dado que no hay garantía de que él siquiera apruebe un trato con Boston, los Medias Rojas deberían dirigir su atención a otra parte, y usted también debería hacerlo.