Hombres de Woburn se declaran culpables de contrabandear migrantes de Brasil

Padre e hijo, propietarios de dos restaurantes de Woburn, Massachusetts, Taste of Brazil - Tudo Na Brasa y The Dog House Bar and Grill, se han declarado culpables de conspiración para contrabandear inmigrantes a los Estados Unidos desde Brasil, anunció el Fiscal Federal de Massachusetts Joshua S. Levy.

Jesse James Moraes, de 66 años, y Hugo Giovanni Moraes, de 45, ambos de Woburn, se declararon culpables de conspirar para alentar e inducir a un extranjero a venir y residir en los Estados Unidos, omitiendo la violación de la ley, y así obtener una ventaja comercial o ganancia financiera privada.

Padre e hijo presuntamente trabajaban con un familiar en Brasil quien coordinaban el tráfico de personas.

Jesse Moraes también se declaró culpable de conspiración para lavar las ganancias de la conspiración para contrabandear inmigrantes.

La conspiración implicaba reclutar a inmigrantes indocumentados en Brasil para que vinieran a Estados Unidos a través de México sin autorización a cambio de honorarios de entre 12,000 y 22,000 dólares por persona.

Los hombres alentaban a los inmigrantes a que presentaran solicitudes fraudulentas de asilo, les ayudaban a conseguir alojamiento a largo plazo, incluso en apartamentos propiedad de familiares de Hugo Moraes, e ​​hicieron arreglos para que algunos de los inmigrantes trabajaran en Tudo Na Brasa/Taste of Brazil y The Dog House Bar and Grill y les pagaban total o parcialmente en efectivo.

Según las autoridades, los dueños traficaban inmigrantes brasileños, les cobraban hasta $22 mil por venir a Estados Unidos y los explotaban.

Los acusados ​​habrían inducido a los inmigrantes que trabajaban para ellos a obtener documentos de identificación falsos a través del coacusado, Marcos Chacon Gil, alias “Marquito”.

Serán sentenciado el 11 de febrero de 2025.